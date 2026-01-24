Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

River Plate se enfrentará este sábado como visitante en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia a Barracas Central, el partido se jugará desde las 17 y desde una hora antes se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Pegado al choque entre El Malevo y el Millonario y en la continuidad de transmisiones de fútbol sabatina, que llegará el turno del encuentro que van a sostener, en el Bosque de la capital bonaerense, Gimnasia y Esgrima de La Plata ante el Racing Club de Avellaneda, allí la pelota se moverá a las 19.30.

En tanto, el domingo seguirá el fútbol por las emisoras de la corporación, con el encuentro que sostendrán Boca Juniors y Deportivo Riestra, en la mítica Bombonera de Buenos Aires, el estadio Alberto J, Armando. La transmisión arrancará a las 17.30 y el cotejo se pondrá en marcha a las 18.30.