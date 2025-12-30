River Plate llegará a Neuquén el viernes 2 de enero para llevar adelante parte de la pretemporada con miras a las competencias del 2026. Desde el municipio de San Martín de los Andes confirmaron el operativo policial que demandará efectivos federales, provinciales y municipales, para garantizar la seguridad del plantel y los hinchas.

El secretario de Gobierno del Municipio de San Martín de los Andes, Matías Consoli, encabezó la reunión que también tuvo la participación de representantes de la Policía del Neuquén, Policía Federal, Gendarmería Nacional, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Bomberos Voluntarios, la empresa de seguridad PTP, áreas operativas municipales y miembros de la filial local de River Plate.

La intensión será emular los anteriores operativos que se realizaron cuando el plantel comandado por Marcelo Gallardo arribó a la localidad, ajustándose a los horarios del arribo del avión (tarde-noche).

se buscará repetir el mismo operativo que en los últimos años

La policía de Neuquén será la encargada del despliegue general, el objetivo es garantizar el normal traslado del plantel vía micro, y la seguridad de los hinchas. Se instalarán 3 puntos fijos de control, despliegue preventivo, y un acompañamiento de móviles policiales por la Ruta 40, que estará cortada al momento del arribo. Se mantendrán vallados en los sectores de mayor concurrencia, principalmente en el acceso al Loi Suites Chapelco.

Por su parte Bomberos Voluntarios, el SEIN, Policía y Gendarmería Nacional, aportarán Vehículos y efectivos para emergencias.

Además, Protección Civil y Seguridad Ciudadana solicitó a la población el respeto de las normas de tránsito, las indicaciones del personal en los puestos de control, y el movimiento peatonal, con el fin de evitar accidentes y embotellamientos.

También se advierte la importancia de prevenir incendios, por lo que estará prohibido el hizo de pirotécnica, y el respeto de alcohol cero al volante. La Ordenanza Municipal 1031/92 y la Ley Provincial N° 2.833, que prohíben durante todo el año la utilización, tenencia, fabricación, exhibición y comercialización de pirotecnia, estableciendo sanciones y multas para quienes incumplan la normativa.

River repite la experiencia de los anteriores años cuando estuvo bajo las ordenes de Marcelo Gallardo, desde el 3 las 10 de enero trabajará con triple turno y luego emprenderá viaje a Punta del Este donde jugará sus primeros amistosos de cara al inicio del Torneo Clausura, y la Copa Sudamericana.