En juego la cuarta fecha del Torneo Federal A de fútbol. Desde las 15.30hs en el estadio Mario Sebastián Díez, el Deportivo Rincón visita a Juventud Unida Universitaria de San Luis. El conjunto de Pablo Castro viene de un buen triunfo en casa, y sumar nuevamente de visitante, confirmaría un buen inicio de competencia.

Luego del 2-0 ante Argentino de Monte Maíz como local, el León del norte se volvió a subir a la ruta en búsqueda de puntos que lo mantengan en la zona alta en las primeras fechas. En la actualidad tiene 4 puntos luego de quedar libre en la primera jornada, y sumar una unidad ante FADEP en Mendoza.

Rossi cumplió con un gol la pasada fecha

Para este juego, Pablo Castro volverá a contar con Rodrigo Herrera, quien cumplió con una fecha de suspensión y volvería a la zaga central. La duda pasa por quien marcará el lateral izquierdo: volvería Edgardo Díaz, o seguirá Exequiel Ávila.

En frente estará la "Juve" de San Luis, elenco que lidera la zona con 5 unidades, uno más que Rincón. En su última presentación sacó un buen empate en su visita a Costa Brava, La Pampa. Previamente había superado a Huracán Las Heras por 2-0 y empatado en cero en su visita a San Martín de Mendoza.

Hernán Vázquez contará con su goleador Lautaro Lucero en el ataque, y no hará grandes modificaciones con relación al conjunto que visitó La Pampa.

Maximiliano Jerez será el juez del cotejo, Ezeguiel Agüero el primer asistente, ambos de Catamarca; y Emilio Maguna el segundo de Santiago del Estero.

Probables formaciones:

Juventud Unida; Julián Lucero; Eber Garro, Enzo Rosales, Gabriel Ojeda, Lautaro Figueroa, Cristian Chavarría, Lautaro Pérez, Alan Lima, Santino Moya; Ezequiel Sosa, Lautaro Lucero. DT: Hernán Vázquez.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz o Albertinazi, Exequiel Ávila o Díaz. Daniel Carrasco, Juan Achetoni, Rodrigo Montes, Axel Oyola; estigarribia, Domínguez. DT Pablo Castro.

Datos del partido

Horario: 15.30hs

Arbitro: Maximiliano Jerez

Estadio: Mario Sebastián Díez

Transmite: Prima Multimedios (AM550 y FM 90.7)