Ryoga Kida debuta en Argentinos Juniors en victoria agónica

Argentinos Juniors le ganó en forma agónica a Sarmiento de Junín por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que quedará marcado por el debut del delantero japonés Ryoga Kida, quinto futbolista de su país en jugar en territorio argentino.

Kida, atacante de 20 años, integró el banco de suplentes, suplantó a Nicolás Oroz a los 73 minutos y se mostró muy participativo en el juego. Previamente, había realizado toda la pretemporada bajo la mirada de Nicolás Diez.

El nipón se formó con la camiseta de Nagoya, de la J1 League, máxima categoría de Japón. En abril de 2023, se convirtió en el goleador más joven de la institución con apenas 17 años, 9 meses y 4 días, tras ser el máximo artillero en el segundo equipo durante varias campañas.

Momento histórico

A principios de de 2024, fue cedido por dos temporadas al Bicho, que arregló una opción de compra por su ficha. Desde entonces, disputó 33 partidos con la Reserva del Tifón de Boyacá, en los que metió seis goles y repartió dos asistencias.

Los anteriores

De esta forma, el fútbol masculino argentino ya vio a tres jugadores en su historia, el primero fue Yasushi Kawakami en Banfield, Naohiro Takahara en Boca Juniors que fue el más famoso y mediático en la era Carlos Bianchi al frente del Xeneize y de Yusuke Kato en Huracán. En caso de contar el fútbol femenino, la cifra asciende a cuatro por el arribo de Ichika Egasshira a River Plate.

Héctor Rodolfo Veira puso en la cancha a Yasushi Kawakami (58 años, en la actualidad) hace casi 44 años. Fue en un partido que jugaron Estudiantes Caseros y Banfield equipo que entonces dirigía el "Bambino", que hacía sus primeros palotes como director técnico. Ese día, el 9 de octubre de 1982, sin estrategias de marketing ni la novedad publicada en los diarios, por primera vez un japonés jugó un partido organizado por la AFA.

Es que el primer japonés del fútbol argentino es del Ascenso: Banfield, ocho partidos en la desaparecida Segunda División, no existía el Nacional B, que se implementó el 1986/1987. Luego el delantero, jugó en San Lorenzo de Mar del Plata, Alianza de Cutral Co, Neuquén, y Roberts Salliqueló, La Pampa, todos del Ascenso del interior.

En el equipo de la Comarca petrólera, integró el plantel que llegó a jugar la Liguilla Pre Libertadores de América de 1986, cuando el equipo de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) accedió a esa instancia y se enfrentó con Boca Juniors.

El nipón, llego de la mano del profesor Héctor Marcelo Dúcas, por ese entonces, hijo del histórico presidente de la entidad, Álvaro Pedro Ducás, hoy el estadio lleva su nombre, quizás el mejor presidente de una institución neuquina de fútbol a lo largo de la historia.

Amarillo, Japo, Kawasaki o Kawa, el último apodo, más cariñoso, todavía lo acompaña, marco dos goles en aquella gran campaña del "Gallo", ante Huracán de Comodoro Rivadavia el 12 de enero de 1986 en la victoria 1 a 0 y ante Pico Fútbol Club 12 de febrero del mismo año en el triunfo ante los pampeanos por 3 a 2, ambos cotejos disputados en El Coloso del barrio Ruca Quimey.