San Lorenzo y Deportivo Rincón jugarán esta noche, a las 21:15 por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. El partido, que estará televisado por TyC Sports, tendrá al árbitro Álvaro Carranza como encargado del encuentro. Según la Agencia Noticias Argentinas, el estadio de Quilmes está a 30 kilómetros del Pedro Bidegain y a 1166 kilómetros del estadio del conjunto neuquino.

El Grupo Prima Multimedios hará una cobertura especial desde las 19.30 y transmitirá el partido entre El León del Norte neuquino y los Santos de Boedo.

San Lorenzo llega al compromiso en un momento complejo: viene de perder 5-2 frente a Defensa y Justicia como local y, en las primeras horas del martes, despidió a su entrenador Damián Ayude. Para este partido asumirá de manera interina Alan Capobianco, técnico de la reserva que tiene 33 años y que se retiró del fútbol profesional en Acassuso hace ocho meses.

En el club azulgrana también suenan con fuerza los nombres de Pablo Guede y Martín Palermo como posibles reemplazos para la conducción del primer equipo. San Lorenzo afronta su decimosexta participación en la Copa Argentina; entre sus mejores desempeños figuran la final inconclusa de 1970, el subcampeonato en la temporada 2012/2013 y la semifinal alcanzada en 2023 bajo la dirección de Rubén Darío Insúa.

Por su parte, Deportivo Rincón, conocido como el León del Norte, tiene apenas 13 años de historia y cuenta con un estadio para 400 espectadores. Debutó en el Federal A en 2024 y disputará su segunda Copa Argentina.

Su primera participación en la Copa Argentina se remonta a 2018, cuando alcanzó los 32avos tras superar las fases previas pero fue eliminado por Newell’s por 2-0 en esa instancia.

Las posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Gulli, Luciano Vietto, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Matías Carrera, Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Gastón Portiño, Rodrigo Montes, Axel Oyola; Jair Blanco, Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.