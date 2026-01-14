En el complejo Pablo Verani, del club Deportivo Roca, se realizó este martes la presentación oficial de la 38° edición del Mundialito Infantil de Clubes, el tradicional certamen organizado por la entidad Naranja que se disputará del 21 de enero al 1 de febrero y reunirá a 250 equipos.

A lo largo del lanzamiento se destacó la idea de que el torneo debe ser “la fiesta de los chicos”, dándole un valor agregado a la importancia de inculcar los valores del deporte, el respeto y la convivencia dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, se remarcó que la organización será estricta en los controles y que se aplicarán sanciones severas ante cualquier conducta que se aparte de lo deportivo, tanto de jugadores como de adultos.

Desde la comisión directiva y el Comité Organizador, brindaron detalles de la organización y valoraron la recuperación de plazas históricas como Viedma y Cipolletti, que volverán a ser subsedes del certamen, ampliando el alcance regional del torneo.

También se confirmó que participarán 250 equipos, distribuidos en nueve categorías, desde 2011 hasta 2019/20, siendo la categoría 2013 la central de esta edición. En cuanto a los partidos, se disputarán en 10 sedes de General Roca y otras ciudades y localidades de la región, y se indicó que habrá especial cuidado en los horarios de disputa de los partidos y las temperaturas de esos días.

Cabe destacar que el encuentro contó con la presencia del presidente del club, Jorge Escaris, el vicepresidente Fabián Zgaib, integrantes de la comisión directiva y del Comité Organizador, además de autoridades provinciales, entre ellas el secretario de Deporte de Río Negro, Nahuel Astutti.

Los precios de las entradas en Roca

En cuanto a los valores de las entradas para la inauguración en el estadio Luis Maiolino, el 21 de enero, donde desfilarán y se presentarán todos los clubes participantes en la competencia, lo precios son los siguientes, mayores (desde 13 años), 10.000 pesos; jubilados y menores (8 a 12 años), 7.000 pesos; menores de 7 y personas con discapacidad (con CUD): no pagan.

En tanto, para los partidos, que se disputarán del 22 al 1 de febrero, los valores de las entradas serán, mayores (desde 13 años), 5.000 pesos; jubilados y menores (8 a 12 años), 3.000 pesos; menores de 7 años y personas con discapacidad (con CUD): no pagan

Vale destacar que se trata de valores de referencia para Roca, que fueron sugeridos al resto de las subsedes, aunque cada una tendrá de definir su propio importe.

Cobertura de Prima Multimedios del lanzamiento del Mundialito Infantil de Clubes 2026