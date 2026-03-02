¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
Corte eléctrico inesperado en Neuquén: qué zonas quedaron sin luz y qué informó CALF

La cooperativa CALF informó un corte de energía inesperado que afecta al sector comprendido entre calles Cornelio Saavedra y O’Connor. Cuadrillas trabajan en el lugar para detectar la falla. 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 18:44
Las cuadrillas de guardia fueron desplegadas inmediatamente tras detectarse la falla. (Imagen ilustrativa)

Un corte de energía eléctrica por emergencia dejó sin servicio este lunes a vecinos y comercios de un sector de la ciudad de Neuquén, generando inconvenientes durante la jornada en la zona cercana a la avenida Mosconi (ex Ruta 22).

La Cooperativa CALF informó a través de sus canales oficiales que la interrupción afecta el área comprendida entre las calles Cornelio Saavedra y Teniente Eduardo O’Connor, donde el suministro quedó fuera de servicio de manera imprevista.

Según detallaron desde la entidad, las cuadrillas de guardia fueron desplegadas inmediatamente tras detectarse la falla y comenzaron a recorrer el sector para identificar el origen del problema eléctrico.

Desde la cooperativa indicaron que, por el momento, no existe un tiempo estimado de normalización, ya que primero se debe determinar la causa del corte para avanzar con las tareas de reparación.

CALF aseguró que continuará informando novedades oficiales una vez que se tengan mayores precisiones sobre el restablecimiento del servicio eléctrico.

