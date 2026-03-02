La familia de Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado a tiros en la esquina de Serafín González y Circunvalación en Cipolletti, informó que su despedida será este martes de 19 a 00 en la sala velatoria Don Bosco; el muchacho, que había cumplido años hacía apenas dos días y estaba por comenzar la facultad, fue alcanzado por disparos cuando una camioneta pasó tirando tiros mientras él comía con un amigo tras salir de la iglesia.

La noticia cayó como un mazazo en el barrio. Uriel había cumplido años hacía apenas dos días. Tenía planes, proyectos y estaba a punto de empezar la facultad. Pero la noche del lunes todo se quebró en segundos y además del dolor, estalló la bronca. Porque en las redes sociales comenzaron a circular versiones que hablaban de un supuesto ajuste de cuentas. Y quienes conocían a Uriel reaccionaron con indignación.

“Lo conocí con apenas 5 o 6 añitos. Cuánto luchó esa abuela para contenerlo después de una pérdida tan grande. Hoy te toca despedirlo también. Te abrazo Palmira querida, tan buena mujer. La vida se ha ensañado con vos. Cuánto dolor. Que Dios dé fortaleza a tu corazón y al de sus hermanitas. QEPD Uriel”, escribió una vecina.

Otro mensaje fue más directo: “Dios dé paz a su familia. Él ya está con su papá. Espero que todos los que escribieron tantas pavadas de un joven ejemplar ya estén pidiendo disculpas a la familia. No se olviden que la mayoría son padres”.

Y también hubo quienes fueron contundentes: “No había ningún motivo. Pasaron tirando tiros. Le pegaron a Uriel, un chico sano, sin maldad alguna. Lo que pido es justicia”. La iglesia a la que asistía el joven también publicó una sentida dedicatoria. Allí lo recordaron como un muchacho comprometido, respetuoso y cercano.

"Lo mataron injustamente, le arrebataron la vida. Fue un error: él solo fue a llevarle la palabra a su amigo y en ese momento ocurrió el tiroteo. Todos los que lo conocimos y compartimos servicios y tantos momentos con él no tenemos más que decir que lo vamos a extrañar muchísimo, y no hay dudas de que hoy está en los brazos de Papá. Uri, que en paz descanses, lo sentimos tanto".

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, en la zona de Presidente Perón (Circunvalación) y Serafín González. Según los primeros indicios, al menos dos personas habrían efectuado disparos desde un vehículo. Es decir, no fue una pelea cara a cara ni un cruce espontáneo. Todo indica que los atacantes estaban en movimiento y que hubo coordinación.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal ya tomó contacto con la familia y realizó la entrega del cuerpo. Sin embargo, puertas adentro la causa está lejos de cerrarse. La Fiscalía trabaja junto a la Brigada de Investigaciones, las unidades 45° y 79°, y el Gabinete de Criminalística en la reconstrucción del recorrido del vehículo, la identificación de posibles cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos.