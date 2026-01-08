Luego de que Nigeria clasificara el martes a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, apareció un inesperado escándalo: los jugadores amenazaron con no jugar el partido ante Argelia reclamando una deuda de la federación. Luego de que el plantel expresara que no iba a tomar el avión a Marrakech para disputar el encuentro hasta que el pago de los bonos acordados no fuera efectuado, el Gobierno del país debió intervenir para asegurarle al equipo que las primas serán abonadas y la amenaza de paro llegue a su fin.

Fue anoche que la noticia de un posible boicot empezó a circular con fuerza y, a menos de dos días del compromiso ante Argelia, el enojo por la deuda creció en las Águilas Verdes, que reclaman estrictamente el dinero por su participación en la Copa Africana sumado al bonus por los éxitos ante Tanzania, Túnez, Uganda y Mozambique y la situación requirió intervención gubernamental. Hoy por la mañana, la Ministra de Economía de Nigeria comunicó que el Gobierno y el Banco Central crearon un nuevo mecanismo de pago para abonar esas primas y los futbolistas levantaron la huelga.

No es la primera vez que hay roces entre los futbolistas nigerianos y la federación. En noviembre pasado, también decidieron interrumpir los entrenamientos por falta de pago de salarios y primas antes de un duelo de Eliminatorias ante Gabón. Hasta el momento las Águilas Verdes, que no estarán en el Mundial 2026, llevan cuatro victorias en sus cuatro compromisos de Copa Africana, trofeo que buscarán levantar por primera vez desde 2013 y en el que fueron subcampeones en la pasada edición.