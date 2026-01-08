¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 08 de Enero, Neuquén, Argentina
COPA AFRICANA DE NACIONES

Por una deuda de la federación, Nigeria casi boicotea su partido ante Argelia

Los futbolistas de las Águilas Verdes reclaman el pago de unos bonos acordados por los partidos de la Copa Africana y amenazaron con no disputar los cuartos. Luego de que el gobierno del país interviniera, levantaron la huelga.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 13:12
Nigeria puso en jaque a la federación por incumplimientos de pago.

Luego de que Nigeria clasificara el martes a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, apareció un inesperado escándalo: los jugadores amenazaron con no jugar el partido ante Argelia reclamando una deuda de la federación. Luego de que el plantel expresara que no iba a tomar el avión a Marrakech para disputar el encuentro hasta que el pago de los bonos acordados no fuera efectuado, el Gobierno del país debió intervenir para asegurarle al equipo que las primas serán abonadas y la amenaza de paro llegue a su fin.

Fue anoche que la noticia de un posible boicot empezó a circular con fuerza y, a menos de dos días del compromiso ante Argelia, el enojo por la deuda creció en las Águilas Verdes, que reclaman estrictamente el dinero por su participación en la Copa Africana sumado al bonus por los éxitos ante Tanzania, Túnez, Uganda y Mozambique y la situación requirió intervención gubernamental. Hoy por la mañana, la Ministra de Economía de Nigeria comunicó que el Gobierno y el Banco Central crearon un nuevo mecanismo de pago para abonar esas primas y los futbolistas levantaron la huelga.  

No es la primera vez que hay roces entre los futbolistas nigerianos y la federación. En noviembre pasado, también decidieron interrumpir los entrenamientos por falta de pago de salarios y primas antes de un duelo de Eliminatorias ante Gabón. Hasta el momento las Águilas Verdes, que no estarán en el Mundial 2026, llevan cuatro victorias en sus cuatro compromisos de Copa Africana, trofeo que buscarán levantar por primera vez desde 2013 y en el que fueron subcampeones en la pasada edición.

