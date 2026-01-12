Tras una larga negociación, plagada de idas y vueltas, finalmente todo llegó a buen puerto con el acuerdo entre Racing Club de Avellaneda y Huracán de Parque Patricios por Matko Miljevic. Este lunes por la mañana, el volante ya se realizó la revisión médica, firmó su contrato y fue presentado de manera oficial en las redes sociales. Heredó la casaca con el número 10, que dejó vacante Luciano Vietto.

El elenco de Avellaneda anticipó la oficialización con un tuit en el que solo postearon el número diez. Minutos más tarde, llegó la bienvenida para el nacido en Estados Unidos, que selló su vínculo por cuatro años, hasta diciembre de 2029. "Lo que cuesta, vale", fue la frase que eligió Diego Milito al sitio oficial al concretar una negociación que incluso llegó a estar caída.

Pese a que apenas quedan dos días de pretemporada del plantel profesional en Ciudad Del Este, la idea de la dirigencia y del cuerpo técnico es que viaje de todas maneras para Paraguay y que esté al menos dos noches con sus nuevos compañeros y se entrene bajo las órdenes de Gustavo Costas.

"Estoy donde quiero estar. Elegí Racing porque me hizo una propuesta que me entusiasmó, con objetivos competitivos altos. Estoy para sumar donde Gustavo (Costas) lo crea conveniente", expresó para el sitio oficial del club. "No tengo dudas que Racing me va a dar una proyección que puede ser muy útil para concretar otro sueño, que es jugar el Mundial", concluyó.

"¡Llegó Matko! Matko Miljevic es jugador de Racing Club. El mediocampista proveniente de Huracán ya firmó su contrato con La Academia hasta diciembre de 2029. ¡Vamos por todo!", publicó Racing sobre el futbolista de 24 años.

Las palabras de Miljevic, nuevo jugador de Racing

Luego de realizarse la revisión médica, Matko Miljevic habló con la prensa ya como nuevo jugador de Racing. "Decidí con el corazón", manifestó el volante, que vestirá la 10. "Si me toca ese número, sería un orgullo", aseguró.