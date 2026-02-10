¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Difundieron imágenes del asesinato del futbolista Lucas Pires con un botella rota y son virales en el mundo

El deportista de 29 años falleció por la gravedad del corte, ya que el filo del vidrio habría alcanzado una arteria. Su hermano es el principal sospechoso.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 18:12
El video donde asesinan al jugador recorre las redes del mundo entero

Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown, fue asesinado con una botella de vidrio rota durante una pelea en La Matanza (Buenos Aires). El principal sospechoso del asesinato del futbolista argentino de 29 años es su propio hermano, que se dio la fuga.

Lucas Pires sufrió una herida profunda  en el antebrazo que le causó una hemorragia fatal. El sitio Pampa Mónaco publicó las imágenes que grabó una cámara de seguridad en el momento en que, en el contexto de una discusión, un hombre utiliza el filo de una botella rota para provocar una profunda herida a su adversario. 

Según fuentes judiciales y policiales Lucas Pires sufrió una herida profunda en el antebrazo derecho que comprometió una arteria, lo que le causó una hemorragia fatal.

Imágenes sensibles 

Lucas Pires fue trasladado de urgencia al Hospital Néstor Kirchner, pero el joven falleció por la gravedad del corte, ya que el filo del vidrio habría alcanzado una arteria. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que investiga el episodio como un posible crimen intrafamiliar.

 

