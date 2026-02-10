Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown, fue asesinado con una botella de vidrio rota durante una pelea en La Matanza (Buenos Aires). El principal sospechoso del asesinato del futbolista argentino de 29 años es su propio hermano, que se dio la fuga.

Lucas Pires sufrió una herida profunda en el antebrazo que le causó una hemorragia fatal. El sitio Pampa Mónaco publicó las imágenes que grabó una cámara de seguridad en el momento en que, en el contexto de una discusión, un hombre utiliza el filo de una botella rota para provocar una profunda herida a su adversario.

Según fuentes judiciales y policiales Lucas Pires sufrió una herida profunda en el antebrazo derecho que comprometió una arteria, lo que le causó una hemorragia fatal.

Imágenes sensibles

Lucas Pires fue trasladado de urgencia al Hospital Néstor Kirchner, pero el joven falleció por la gravedad del corte, ya que el filo del vidrio habría alcanzado una arteria. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que investiga el episodio como un posible crimen intrafamiliar.