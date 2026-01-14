Huracán empezó el 2026 con una señal clara. En el Parque Saroldi de Montevideo, el Globo tuvo fútbol, eficacia y personalidad para golear 4-0 a Cerro Porteño en el debut de Diego Martínez en su regreso al banco. Un estreno ideal para el entrenador y una actuación que ilusiona a los hinchas de cara a lo que viene.

El primer tiempo fue parejo y disputado, con momentos de estudio y poco espacio para la sorpresa. Cerro Porteño intentó hacerse fuerte desde la posesión, pero Huracán fue creciendo con el correr de los minutos y encontró el quiebre justo antes del descanso. Luciano Giménez apareció en el área para abrir el marcador y marcar el rumbo del partido.

En el complemento, el equipo de Parque Patricios fue una tromba. Con más espacios y mayor claridad en ataque, el Globo mostró contundencia y jerarquía. Thaiel Peralta amplió la ventaja con una definición precisa y César Ibáñez se sumó a la fiesta con un golazo que terminó de desarmar al conjunto paraguayo.

El resultado se cerró con una perla de Lautaro Mora, que sacó un remate desde afuera del área y aprovechó un error del experimentado Roberto Fernández para sellar el 4-0 definitivo. Huracán no levantó el pie del acelerador y dejó una imagen sólida en todas sus líneas.

Más allá del resultado, el partido sirvió para ver las primeras pinceladas del nuevo ciclo. Federico Vera tuvo su estreno como titular, mientras que el equipo mostró intensidad, presión alta y ambición ofensiva, sellos que Diego Martínez busca imprimir desde el arranque.

Huracán continuará su preparación este viernes 16 ante Cúcuta y luego visitará a Banfield el jueves 22 de enero, cuando haga su estreno oficial en el Torneo Apertura. El regreso del DT fue con goleada, juego y una certeza: el Globo quiere ser protagonista desde el inicio.