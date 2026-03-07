Una investigación policial que comenzó tras un violento episodio ocurrido a principios de marzo permitió desbaratar dos grupos vinculados a la comercialización de drogas en la región Confluencia.

El operativo fue llevado adelante por la Dirección Delitos de la Policía del Neuquén, a través del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con una serie de allanamientos realizados en el barrio Parque Industrial y en la ciudad de Plottier.

La causa se inició el 1 de marzo, luego de un hecho de abuso de arma de fuego ocurrido en el barrio Parque Industrial. El episodio tomó gran repercusión pública cuando comenzaron a circular en redes sociales varios videos que mostraban el momento del ataque. A partir de allí intervino la Oficina de Investigación de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, que trabajó junto a personal de la Comisaría 20 para reconstruir lo sucedido.

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a dos facciones enfrentadas que mantenían una disputa territorial por la venta de estupefacientes en ese sector de la ciudad. Reunidas las pruebas necesarias, la Justicia autorizó una serie de allanamientos para desarticular a ambos grupos.

En total se realizaron seis procedimientos: cinco en viviendas del barrio Parque Industrial y uno en Plottier. Durante los operativos se secuestraron 50 plantas de cannabis sativa de gran tamaño, 16 envoltorios con cocaína listos para su comercialización, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un dispositivo electrónico de cobro.

Como resultado de los allanamientos, seis hombres y dos mujeres fueron demorados por el personal policial. Según se informó, la fiscalía dispuso que fueran notificados e imputados en la causa, aunque posteriormente recuperaron la libertad tras cumplirse las diligencias judiciales correspondientes.

Del despliegue también participaron efectivos de la División Robos y Hurtos, la División Recaptura de Evadidos y el Departamento Seguridad Metropolitana, que brindaron apoyo durante los procedimientos.