La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami provocó un fuerte debate en redes sociales luego de que se viralizaran las imágenes con Donald Trump. En medio de la polémica y de las comparaciones con Diego Maradona, quien supo tener posturas políticas muy marcadas, Claudia Villafañe fue consultada al respecto y dio su opinión sin rodeos.

El encuentro ocurrió tras la consagración de Inter Miami en la Major League Soccer, motivo por el cual el equipo fue invitado a Washington para recibir un reconocimiento oficial del presidente de Estados Unidos. Durante el evento, Donald Trump elogió al capitán argentino y celebró el título del club estadounidense, generando gran repercusión mediática.

A partir de la foto entre Lionel Messi y Donald Trump, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a comparar la situación con Diego Maradona, recordando la histórica cercanía del exfutbolista con líderes políticos como Hugo Chávez. La discusión escaló rápidamente y generó una fuerte grieta entre quienes criticaron a Messi y quienes salieron a defenderlo.

En ese contexto, Claudia Villafañe habló en La Red (AM 910) con Facundo Pastor y explicó cómo ve la situación del capitán de la Selección argentina. “Lo vi, después ponían otra de Diego Maradona con Hugo Chávez”, comentó sobre las comparaciones que circularon en redes.

Luego, la exesposa de Diego Maradona reflexionó sobre la forma en que actúa Lionel Messi frente a las críticas. “Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así”, expresó Claudia Villafañe.

En la misma línea, la empresaria agregó una frase que rápidamente se volvió viral: “Creo que se mueve por instinto o por lo que él siente que tiene que hacer”. Y remarcó: “Todos tendríamos que movernos así. Pero todos opinan y creen que tienen la razón”.

Durante la entrevista, Claudia Villafañe también contó una anécdota personal que involucra a su nieto Benjamín Agüero, hijo de Giannina Maradona y Sergio “Kun” Agüero. Según relató, años atrás coincidieron con Lionel Messi en Miami cuando el rosarino jugaba en Barcelona.

“Fuimos a la concentración porque Benja quería conocerlo y nos recibió. Le presentó a todos los jugadores. Fue espectacular”, recordó Claudia Villafañe, quien además destacó la relación del chico con el plantel de la Selección argentina y la cercanía con el campeón del mundo.

Por último, también se refirió a Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, con quien mantiene un vínculo cordial. “Es una reina. Es mamá, va con los chicos a verlos jugar al fútbol”, aseguró Claudia Villafañe, y agregó: “Con ella hablo por Instagram, pero en cumpleaños o algo de los nenes, no más que eso”.