El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este sábado Irán será "atacado con mucha dureza", y que estaba considerando la posibilidad de ampliar las zonas y grupos de personas atacados, sin proporcionar detalles.

"¡Hoy Irán será atacado con mucha dureza! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento", declaró Trump en una publicación de su red Truth Social.

Más temprano, el presidente irani, Pezeshkian, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y aseguró que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaron en sus territorios.

Trump interpretó ese mensaje como una rendición: Irán "se ha rendido" debido "al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", dijo.

A pesar del anuncio del presidente iraní, los ataques continuaron: una oleada de misiles y drones habían suspendido los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái y alcanzaron una importante instalación petrolera saudí.

Fuentes: Reuters, dpa

