Una vecina de Chos Malal encendió las alarmas tras denunciar la presencia de un nido de arañas viudas negras en el cementerio local. El hallazgo ocurrió cuando integrantes de su familia acudieron al lugar para visitar las tumbas de sus seres queridos y debieron retirarse rápidamente al advertir la presencia de los arácnidos, considerados peligrosos por su veneno.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió hace algunas semanas cuando su madre y su hermana fueron al cementerio para visitar la tumba de su padre y de su nieta. “Se encontraron con la sorpresa de un nido de viudas negras”, contó, y explicó que la situación los obligó a abandonar el lugar de inmediato para evitar riesgos.

De acuerdo con su testimonio, días después se realizó una fumigación puntual en el sector donde fue detectado el nido. Sin embargo, la vecina decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales para advertir a otros vecinos y pedir una intervención más amplia en el predio.

En su publicación, la mujer solicitó al municipio que se realicen tareas de fumigación en todo el cementerio y sus alrededores, con el objetivo de prevenir posibles incidentes. “Hoy quisiera pedir por este medio al señor intendente que mande a fumigar el cementerio y sus alrededores para evitar una desgracia. Mucha gente visita el lugar y también hay trabajadores, por lo que representa un peligro para todos”, expresó.

Además, la vecina adjuntó imágenes del hallazgo para evidenciar la situación y aseguró que, según observó, estos arácnidos se propagan en distintos sectores de la localidad.