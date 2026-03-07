¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Preocupación en Chos Malal

Fueron al cementerio a visitar a sus seres queridos y encontraron un nido de viudas negras en la tumba

Tras difundir imágenes en redes sociales, una vecina pidió al municipio que se realicen fumigaciones en el predio. Advirtió que la presencia de estos arácnidos venenosos representa un riesgo para quienes concurren al cementerio.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 10:49
PUBLICIDAD

Una vecina de Chos Malal encendió las alarmas tras denunciar la presencia de un nido de arañas viudas negras en el cementerio local. El hallazgo ocurrió cuando integrantes de su familia acudieron al lugar para visitar las tumbas de sus seres queridos y debieron retirarse rápidamente al advertir la presencia de los arácnidos, considerados peligrosos por su veneno.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió hace algunas semanas cuando su madre y su hermana fueron al cementerio para visitar la tumba de su padre y de su nieta. “Se encontraron con la sorpresa de un nido de viudas negras”, contó, y explicó que la situación los obligó a abandonar el lugar de inmediato para evitar riesgos.

De acuerdo con su testimonio, días después se realizó una fumigación puntual en el sector donde fue detectado el nido. Sin embargo, la vecina decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales para advertir a otros vecinos y pedir una intervención más amplia en el predio.

En su publicación, la mujer solicitó al municipio que se realicen tareas de fumigación en todo el cementerio y sus alrededores, con el objetivo de prevenir posibles incidentes. “Hoy quisiera pedir por este medio al señor intendente que mande a fumigar el cementerio y sus alrededores para evitar una desgracia. Mucha gente visita el lugar y también hay trabajadores, por lo que representa un peligro para todos”, expresó.

Además, la vecina adjuntó imágenes del hallazgo para evidenciar la situación y aseguró que, según observó, estos arácnidos se propagan en distintos sectores de la localidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD