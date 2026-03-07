Un impactante accidente de tránsito ocurrió cerca de las 23:15 de este viernes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Challacó. Por motivos que todavía se investigan, un auto terminó volcado sobre la calzada luego de una maniobra que habría derivado en la pérdida de control del conductor.

El vehículo, un Peugeot 208 negro, quedó atravesado sobre el asfalto y con severos daños producto del vuelco. A pesar de la violencia del hecho, las dos personas que viajaban en el rodado lograron salir con vida y, según las primeras informaciones, se encontraban fuera de peligro.

Rápida intervención de los equipos de emergencia

Tras el aviso al sistema de emergencias, bomberos voluntarios de la Central 17 de Plaza Huincul se dirigieron rápidamente al lugar del accidente. También llegó una ambulancia del SIEN para asistir a los ocupantes del auto.

Las dos personas heridas fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al Hospital de Complejidad de Cutral Co para una evaluación más completa. De acuerdo a fuentes oficiales, presentaban golpes y lesiones leves, consecuencia del vuelco.

Qué se sabe del accidente

Aunque las causas exactas todavía deben ser determinadas, según adelantó La Voz de Neuquén, el auto habría tenido un roce con un camión que transitaba por la misma zona de la ruta. Ese contacto habría hecho que el conductor perdiera el control del vehículo.

Tras la maniobra, el auto terminó volcado y quedó con las ruedas hacia arriba, ocupando parte de la calzada.

En el lugar trabajaron bomberos y personal policial, quienes se encargaron de asegurar el área y ordenar el tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes. También se tomaron medidas preventivas para evitar riesgos de incendio o derrames de combustible.