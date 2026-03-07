El vínculo entre Evangelina Anderson y Ian Lucas pasó en muy poco tiempo de ser uno de los romances más comentados de la televisión a convertirse en un verdadero escándalo mediático. Lo que comenzó como un supuesto coqueteo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity terminó con acusaciones cruzadas, versiones enfrentadas y una amenaza que habría sido determinante para el final de la historia.

Durante las emisiones del reality de Telefe, muchos seguidores empezaron a notar la química entre Evangelina Anderson y Ian Lucas. El público incluso comenzó a “shippearlos” en redes sociales, alimentando rumores de romance. Sin embargo, la modelo y ex pareja de Martín Demichelis siempre se mostró cauta y evitó confirmar públicamente que existiera algo más que una buena relación laboral.

Con el paso de las semanas, Evangelina Anderson insistió en que entre ella y Ian Lucas sólo había una amistad. Incluso remarcó en varias entrevistas que la diferencia de edad entre ambos era muy grande como para pensar en una relación seria, algo que según trascendió habría molestado profundamente al joven empresario.

El conflicto escaló cuando Ian Lucas publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales. Allí aseguró que el vínculo con Evangelina Anderson sí había existido y dejó entrever que se sintió desvalorizado por la forma en la que ella se refería a la relación en los medios. Sus palabras generaron un enorme revuelo en el mundo del espectáculo.

En medio del escándalo, Evangelina Anderson habló en Cortá por Lozano, el programa de Telefe, donde incluso se mostró muy emocionada. Entre lágrimas, la modelo volvió a restarle importancia a la historia con Ian Lucas y dejó en claro que nunca lo consideró una posible pareja formal.

Pero el detalle más explosivo se conoció después en SQP por América TV, donde Yanina Latorre y su panel analizaron el conflicto. Según contó la conductora, una nota televisiva fue el punto de quiebre entre Evangelina Anderson y Ian Lucas: “Esta nota fue el quiebre de la relación, ese día se pudrió y la dejó porque era negarlo, negarlo”.

Luego llegó la revelación más fuerte. Yanina Latorre aseguró que la modelo le hizo una dura advertencia al joven: “Ella le hizo mucha escena y le dijo que le iba a hacer fama de mujeriego porque en enero y febrero él salió con chicas en Punta del Este porque no estaban juntos”.

El final de la historia tampoco fue en buenos términos. Según contó Majo Martino, Evangelina Anderson llamó a Ian Lucas para recuperar las pertenencias que había dejado en su casa. “Le dejó la ropa en seguridad y se la entregaron”, detalló la panelista, marcando así el cierre definitivo de un romance que pasó del rumor romántico al escándalo total.