Triste noticia se dio a conocer en el mediodía del 25 de diciembre para el fútbol neuquino. A los 65 años, falleció Raúl “Panza” Bassolino, DT formador con una gran huella en el club Independiente, y con una gran relación con las demás instituciones.

Conocido como “Panza”, fue DT de una gran cantidad de chicos que se iniciaron en escuelita, y que hoy están llegando a primera división, Independiente fue su casa, club en el que era hincha y colaborador. “me gusta trabajar más con los chicos” decía quien dirigió hasta fines del 2023, donde logró el título de la Copa Neuquén con la 8va división (Categoría 2009), hoy varios de esos jugadores con presente en reserva.

Luego de superponerse de una larga enfermedad en el 2024, Bassolino volvió de a poco con la actividad, “Picando de a poco el bichito de volver a dirigir”, pero una secuela hizo volver todo atrás y esta vez, la enfermedad terminó con su vida, luego de varias semanas de internación.

El club capitalino, donde hizo toda su etapa de DT formador, sacó un sentido comunicado donde despide a quien “dejó un hermoso legado dentro de nuestra institución”.

Semanas pasadas, la quinta división de Independiente se coronó campeona del Oficial A, dedicando el logro a quien fue DT en su momento de la mayoría de los chicos. “Te queremos Panza” expresaron.

La quinta campeona 2025, con bandera de saludo a su ex DT

El club capitalino informó que su despedida será hoy 25/12 desde las 15.30hs hasta las 18.30hs en la sala velatorio de CALF, ubicada en calle Bahía Blanca al 546