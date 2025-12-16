El holding de la familia Agnelli-Elkann ha rechazado por unanimidad en su consejo de administración la propuesta presentada por Tether Investments, plataforma exchange de stablecoins, para adquirir la totalidad de su participación del 65,4% en Juventus Football Club. La oferta vinculante, que contemplaba una operación íntegramente en efectivo, incluía la exclusión de Bolsa del club de la Serie A, cuya capitalización bursátil actual asciende a apenas 915 millones de euros, la mitad del precio por el que se vendió el Atlético de Madrid.



Tether había planteado una inversión ambiciosa de 1.000 millones de euros para el apoyo y desarrollo del club con un enfoque de largo plazo, condicionada a la aceptación de Exor, la firma de documentación definitiva y las aprobaciones regulatorias correspondientes. La compañía tenía previsto lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones al mismo precio por título una vez completada la transacción principal.

En su comunicado oficial, Exor ha reiterado que no tiene intención de ceder participaciones del club a terceros, posición que ha mantenido consistentemente en los últimos meses. La holding ha subrayado que Juventus representa un activo histórico y estratégico dentro de su cartera de inversiones, destacando que tanto Exor como la familia Agnelli han sido accionistas estables durante más de cien años y confirmando su pleno compromiso con la entidad en los ámbitos industrial y deportivo.



Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether, expresó que "la Juventus siempre ha sido parte de mi vida" y que el objetivo de la compañía era contribuir positivamente al futuro del club, apoyando el rendimiento deportivo al más alto nivel y facilitando un crecimiento sostenible en el cambiante entorno global del deporte y los medios. A pesar del rechazo, Tether indicó que opera con una filosofía de inversión a largo plazo respaldada por un balance sólido. Por su parte, Exor reafirmó su apoyo al nuevo equipo gestor y su estrategia de largo plazo para mejorar los resultados deportivos y económicos, descartando definitivamente cualquier desinversión por el momento.