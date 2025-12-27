La investigación por presunto arreglo de partidos y estafa a la Lotería de Córdoba, que tiene en el centro de la escena al Club Atenas de Río Cuarto, sumó nuevas revelaciones que agravan el escándalo. La fiscalía de Cibercrimen confirmó que ya son 15 los imputados, cuatro más de los que se habían informado inicialmente, y entre ellos aparece un funcionario de la Agencia Córdoba Deportes.

En un primer momento, la causa había alcanzado a 11 personas, entre ellas ex dirigentes de la entidad "Griega" y miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Franco Pilnik amplió la lista y ya son 15 los acusados por estafa, tanto en calidad de autores como de partícipes necesarios. La acusación se sostiene en las maniobras detectadas en plataformas de apuestas oficiales durante un partido disputado por Atenas en septiembre de 2024, cuando cayó por 3 a 0 ante Juventud Unida Universitario de San Luis en los playoffs del Torneo Federal A de ese año.

En San Luis, Atenas de Rio Cuarto cayó 3 a 0 en un partido raro

Uno de los nombres que genera mayor impacto es el de Nicolás Gauna, integrante del directorio de la Agencia Córdoba Deportes. Según la investigación, Gauna habría realizado apuestas contra Atenas con información privilegiada, utilizando a otra persona como intermediaria.

Se lo acusa de haber invertido 50 mil pesos en una jugada que prometía un premio cercano a 400 mil pesos, aunque ese dinero quedó retenido por decisión de la Lotería de Córdoba, que fue la primera en advertir las irregularidades.

El avance de la causa derivó en una comunicación oficial a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Consejo Federal. La notificación advierte sobre la sospecha de manipulación de resultados en torneos oficiales, lo que abre la puerta a posibles sanciones para el Club Atenas, más allá de las responsabilidades penales que determine la Justicia.

La fiscalía incorporó a la causa pruebas como chats, datos de celulares y movimientos de apuestas que coinciden con jugadas clave del partido bajo sospecha. Además, se libraron pedidos de paradero internacional para jugadores que habrían abandonado la ciudad tras el torneo.

Por ahora, la acusación principal es por estafa, pero no se descarta que la investigación se amplíe si se detectan maniobras en otros encuentros. Mientras tanto, el caso sigue sacudiendo al fútbol cordobés y amenaza con derivar en consecuencias disciplinarias a nivel nacional.