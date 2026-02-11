A tres semanas de que se confirmara la separación de María Susini y Facundo Arana, tras 18 años de relación y tres hijos en común, India, Yaco y Moro, la modelo volvió a convertirse en noticia por una decisión tan simbólica como inesperada. En medio de rumores y especulaciones, un detalle llamó poderosamente la atención.

La información fue revelada por Martín Salwe en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), donde el panelista dio a conocer el gesto que tuvo María Susini respecto a un tatuaje muy especial. Según explicó al aire, la modelo pasó por el estudio para realizar un retoque significativo.

“Se repasó el tatuaje de las iniciales de sus hijos y de Facundo”, contó Martín Salwe, generando sorpresa en el estudio. El diseño, ubicado en la nuca, incluye las letras que representan a India, Yaco, Moro y también a Facundo Arana, con quien compartió casi dos décadas de vida.

Lo que más llamó la atención fue que, de acuerdo a lo detallado en SQP, María Susini habría reforzado especialmente la letra “F”. Ese pequeño pero contundente detalle despertó múltiples interpretaciones, ya que la pareja confirmó su separación hace pocas semanas.

El gesto abrió el debate: ¿se trata de una señal de respeto hacia el padre de sus hijos o podría leerse como un indicio de reconciliación? Mientras algunos sostienen que la decisión responde a la historia familiar que comparten, otros se preguntan si la puerta al amor no estaría del todo cerrada.

Lo cierto es que ni María Susini ni Facundo Arana hicieron declaraciones públicas sobre este episodio puntual. Desde que se conoció la ruptura, ambos optaron por el bajo perfil, priorizando la tranquilidad de India, Yaco y Moro.

En redes sociales, los seguidores de María Susini no tardaron en comentar la noticia y en recordar los años de amor con Facundo Arana, una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. La historia compartida y el fuerte vínculo familiar siguen siendo tema de conversación.

Por ahora, el tatuaje renovado en la nuca de María Susini funciona como un símbolo abierto a interpretación. Sea como homenaje a la familia o como señal de algo más, el nombre de Facundo Arana vuelve a quedar grabado, esta vez con más intensidad que nunca.