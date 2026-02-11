Entre el 6 y el 22 de febrero se desarrollan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde Argentina tiene presencia destacada. Uno de los representantes nacionales es Tiziano Gravier, de 23 años, hijo de la reconocida modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, quien compite en esquí alpino.

En la jornada del miércoles, Tiziano debutó en el circuito de Bormio, enfrentando una prueba de esquivar banderas a velocidades que promedian los 120 kilómetros por hora. Esta competencia individual premia al atleta que completa el recorrido en el menor tiempo.

Antes y durante la largada, Valeria Mazza y Alejandro Gravier compartieron en sus redes sociales imágenes y videos del momento, incluyendo una bandera personalizada con el rostro de Tiziano. "Ya falta menos. Listos para el debut", escribieron junto a una emotiva foto familiar.

El hermano de Tiziano, Benicio, también mostró el ambiente en la tribuna a través de Instagram, donde predominaban las banderas argentinas y el fervor por apoyar a los deportistas. En sus historias, saludó con un "Buen día" acompañado de corazones celestes y blancos, en referencia a la bandera nacional.

El respaldo argentino en el evento no se limitó a la familia. Javier "Pupi" Zanetti, exfutbolista y portador de la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural, expresó su apoyo en redes sociales con un mensaje directo: "Vamos, Tiziano", junto a una foto con su esposa Paula de la Fuente.

Una imagen que se viralizó mostró a Zanetti en las tribunas de Bormio, aplaudiendo el paso de Tiziano y compartiendo ese momento con Alejandro Gravier y Valeria Mazza. En ese instante, la emoción de la modelo era evidente, reflejando el orgullo por el desempeño de su hijo en la cita olímpica.