La cotización del real brasileño es uno de los datos más consultados por los argentinos, especialmente en temporada de verano, cuando muchos planifican viajes o estancias en Brasil. Saber el valor actualizado de esta moneda resulta fundamental para calcular presupuestos y tomar decisiones financieras.

Este miércoles 11 de febrero, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el real oficial se vendió con un promedio de $270,23. En el Banco Nación, la moneda brasileña se cotizó a $267 para la compra y $282 para la venta.

Por otro lado, el real en el mercado informal o blue se ubicó en $260,75 para la compra y $272,75 para la venta, reflejando una brecha con el valor oficial que puede influir en las operaciones fuera del circuito bancario.

Desde abril, cuando se levantó el cepo cambiario, las personas físicas con dinero bancarizado no enfrentan límites para comprar moneda extranjera. Sin embargo, dado que las entidades financieras permiten la compra y venta de dólares solo mediante home banking, quienes deseen adquirir reales deben hacerlo directamente en ventanilla. Además, existe un tope mensual equivalente a US$100 para la compra de divisas por este canal.

Opciones de pago en Brasil

En cuanto a las opciones de pago en Brasil, la plataforma Pix se ha consolidado como una herramienta muy utilizada. Lanzada en 2020 por el Banco Central de Brasil, esta billetera virtual es popular en todo el país y utilizada tanto por comercios establecidos como por vendedores ambulantes.

El funcionamiento de Pix es similar al de las billeteras digitales argentinas. Para pagar, el vendedor muestra un código QR que el cliente escanea para realizar la transferencia. También puede ofrecer una “llave Pix”, que suele ser un número de celular, equivalente a un alias o CBU en Argentina.

Para argentinos que viajen a Brasil y quieran usar Pix, estos son los pasos recomendados:

Descargar una app compatible con Pix que funcione en ambos países, como Mercado Pago, Cocos, Belo o Brubank. Estas aplicaciones permiten pagar en comercios adheridos con pesos argentinos, convirtiéndolos automáticamente a reales con bajas comisiones.

Cargar dinero en la aplicación abriendo una cuenta y depositando pesos argentinos desde una cuenta bancaria o billetera virtual argentina.

Pagar con QR en Brasil, solicitando el código QR o la clave Pix al comercio. Luego, en la app, seleccionar la opción para pagar con Pix, escanear el código o ingresar la clave, y confirmar el monto convertido a reales. La transferencia se acredita en segundos, sin necesidad de efectivo ni tarjeta.