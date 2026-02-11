Cuando todo parecía encaminarse en la historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez, un movimiento en redes sociales volvió a sacudir el tablero. El delantero del Galatasaray sorprendió al desarchivar antiguas fotos junto a Wanda Nara, madre de sus hijas Isabella y Francesca, y además decidió desbloquearla, según trascendió en las últimas horas.

Las imágenes reaparecieron en el feed oficial de Mauro Icardi en Instagram y corresponden a momentos familiares junto a Wanda Nara y las niñas. La decisión no pasó inadvertida y generó una catarata de especulaciones sobre un posible acercamiento o, al menos, un ataque de nostalgia en medio de su presente sentimental con la China Suárez.

El episodio habría ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de Lucas Torreira, compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray. El futbolista asistió solo al festejo en Estambul, ya que la China Suárez permanece en Buenos Aires. Entre música, champagne y clima festivo, el rosarino habría optado por volver visibles recuerdos de su pasado con Wanda Nara.

Quien dio a conocer el detalle fue Fede Flowers desde su cuenta de X. “Mauro desarchivó las fotos con Wandis. Otro capítulo se abre”, escribió el periodista, acompañando su posteo con capturas que confirmaban el movimiento digital del jugador.

En un segundo mensaje, Fede Flowers redobló la apuesta y lanzó: “¿Este será el momento en que Mauro empezó a desarchivar las fotos que tenía de y con Wanda mientras está en una fiesta en Turquía? ¿Qué le pasa? ¿Le pegó la melancolía?”. La publicación incluía imágenes de Mauro Icardi en pleno festejo y los posteos reactivados.

Pero eso no fue todo. En un tercer posteo, Fede Flowers aseguró: “AHORA: Mauro Icardi desarchivó las fotos de y con Wanda Nara, además de desbloquearla”. Además, deslizó que durante la noche una mujer lo habría seguido de cerca en la celebración de Lucas Torreira, sumando más condimento a la historia.

Mientras tanto, las miradas apuntan a la China Suárez, quien hasta el momento no se expresó sobre el gesto de Mauro Icardi hacia Wanda Nara. ¿Fue simplemente un momento de añoranza o el inicio de un nuevo capítulo en esta historia que parece no tener fin?