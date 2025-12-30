El expediente que mantuvo en vilo a Vélez, al fútbol argentino y a la opinión pública llegó a su punto final. La Justicia tucumana sobreseyó a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla, los cuatro exjugadores del Fortín denunciados por abuso sexual en marzo de 2024, al determinar que “el hecho no constituye delito”.

La resolución fue firmada por el juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, luego de un proceso extenso que incluyó tres audiencias de debate, análisis de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y técnicas, y el peritaje de teléfonos celulares de los involucrados.

La causa se había iniciado tras la denuncia de una joven periodista tucumana, quien afirmó haber sido abusada en una habitación de hotel luego de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán. En una primera instancia, Florentín, Cufré y Osorio quedaron con prisión domiciliaria, mientras que Sosa fue imputado sin detención. Tres meses más tarde, los futbolistas recuperaron la libertad y continuaron sus carreras lejos de Liniers, luego de que el club rescindiera sus contratos.

Con el avance de la investigación, la defensa de los acusados puso el foco en las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de la denunciante y de su entorno cercano. Según sostuvieron, ese material resultó clave para reconstruir la secuencia de los hechos y poner en duda la solidez del relato inicial. El juez coincidió con esa mirada y rechazó, además, un pedido de nulidad presentado por la parte querellante sobre dichas pericias.

En septiembre, el caso volvió a ocupar la escena pública cuando trascendió que la denunciante atravesaba una profunda crisis emocional, se encontraba bajo asistencia psicológica y había atentado contra su vida. Ese dato fue incorporado al expediente como parte del contexto personal y clínico, sin modificar el eje central de la investigación penal.

Semanas antes del fallo, los abogados defensores ya habían solicitado el cierre de la causa al considerar que la hipótesis acusatoria había quedado debilitada. Finalmente, el magistrado ordenó el sobreseimiento y dispuso que las cauciones económicas fijadas para los futbolistas sean restituidas una vez que la resolución quede firme.

El fallo, no obstante, no está cerrado de manera definitiva. De acuerdo al Código Procesal, la decisión puede ser apelada. La representación legal de la denunciante ya anticipó que buscará una revisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal aún no informó si acompañará ese planteo. Del lado de las defensas, en cambio, no habría nuevas presentaciones en esta etapa.

Así, uno de los casos más delicados que atravesó el fútbol argentino en los últimos años terminó, al menos en el plano judicial, sin condenas y con una causa desestimada. Un final que deja secuelas, preguntas abiertas y un impacto que excedió largamente lo deportivo.