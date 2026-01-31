Este domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que se cruzaran con los clubes de Rosario, en en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Desde domingo desde las 18.30, en la Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors será local de Newells Old Boys de Rosario. Los Xeneizes arrancaron con una victoria ajustada ante Deportivo Riestra por la mínima, cayeron entre semana ante el actual campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata en la capital bonaerense. Lo más trascendente en el elenco que orienta Úbeda será el debut de Santiago Ascacibar.

Y en la continuidad de transmisiones de fútbol dominguera, llegará el turno del encuentro que van a sostener, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central ante River Plate, en un los platos fuertes del fin de semana. Los locales entre semana derrotaron a Racing Club en Avellaneda por 2 a 1, encuentro que tuvo como epicentro los insultos y abucheos para Ángel Di María. Los Millonarios arrancaron con buen pie, dos victorias consecutivas, en la fecha inicial 1 a 0 ante Barracas Central con tanto de Montiel y el miércoles en la primera presentación del año en el Monumental se impusieron a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 con doblete del colombiano Juan Fernando Quinteros. El partido de no mediar inconvenientes se pondrá en marcha a las 21.30.