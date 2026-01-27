Este miércoles en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

River Plate recibirá en el Monumental de Núñez a Gimnasia y Esgrima La Plata, el partido se jugará desde las 20 y desde una hora antes se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Ambos equipos ganaron en su debut, los de la capital bonaerense se impusieron en El Bosque por 2 a 1 a Racing Club de Avellaneda. Los que orienta Marcelo Gallardo, como visitantes derrotaron a Barracas Central 1 a 0 con tanto de Gonzalo Montiel.

Pegado al choque entre el Millonario y El Lobo en la continuidad de las transmisiones llegará el turno del encuentro que van a sostener, en el estadio UNO Estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en 1 y 57 de la ciudad de La Plata, entre el actual campeón Estudiantes y Boca Juniors.

El Pincha igualó en su visita a Avellaneda 1 a 1 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini. En tanto, los "Xeneizes" superaron como locales al Deportivo Riestra por 1 a 0 en La Bombonera de Buenos Aires.