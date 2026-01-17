El periodista deportivo especializado en tenis Guillermo Salatino, quien había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre, sufrió un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera que tendría la próxima semana y falleció en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro.

El referente de prensa siguió al tenis nacional e internacional durante casi medio siglo. Desde 1997 viajó de forma ininterrumpida a los grandes campeonatos, al punto de que presenció 147 Grand Slams: 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open.

"Salata", voz del tenis en radio La Red durante las últimas décadas, dejó de asistir a los Majors a partir de 2022. No obstante, siguió ligado al equipo nacional e incluso fue a las últimas dos series de Copa Davis, ya que estuvo frente a Países Bajos en Groningen en septiembre y en la Fase Final de Bolonia, Italia, en noviembre de 2025.

Su pasión por el tenis no fue casual. Tiempo atrás, el comunicador recordó: “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a ver jugar a mi padre”. Luego, practicó la actividad de manera semiprofesional en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis, en donde entrenó junto a Guillermo Vilas y José Luis Clerc.

Sin embargo, se decantó por el periodismo. “Me gustaba el oficio y me veía condiciones. Estudié, en el primer año me ofrecieron trabajo y no paré más”, contó en una entrevista con Clarín en 2022.

Por su trayectoria en la difusión del deporte, la Asociación Argentina de Tenis le dedicó un mensaje de despedida: "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Te vamos a extrañar, Salata".