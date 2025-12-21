En el único encuentro del domingo en la Premier League, el Aston Villa se llevó una importante victoria 2-1 ante Manchester United en Villa Park. Los Villanos tuvieron una muy buena actuación de Dibu Martínez y con estos tres puntos está tercero en la tabla y llegó a siete victorias seguidas. El otro argentino del equipo, Emiliano Buendía, ingresó sobre el final del juego.

El arquero de la Selección Argentina totalizó cuatro atajadas en el partido, pero la más decisiva fue ante Benjamin Šeško cuando el partido todavía se encontraba empatado sin goles. Una pelota de Bruno Fernandes se coló entre los centrales y le quedó al esloveno, sin embargo Martínez achicó bien el ángulo de tiro del atacante y alcanzó a tapársela con los pies.

Una jugada más tarde, la preocupación se centró en el arquero marplatense después de recibir un fuerte golpe en la cabeza. La jugada fue tras otro pase filtrado de Bruno Fernandes para Šeško donde el defensor Matty Cash, que venía emparejado con el atacante, le pegó un rodillazo sin intención. Luego de la preocupación inicial, se lo vio al Dibu sin problemas para continuar.

Triunfo y récord

En cuanto a la acción en Villa Park, el Aston Villa sigue ganando y prendido en la Premier League gracias a la tremenda actuación de Morgan Rogers. El volante fue la gran figura del encuentro marcando dos golazos: primero, un remate espectacular al segundo palo que dejó parado al arquero Senne Lammens, mientras que en la segunda parte, con el cotejo 1-1, recibió el pase atrás de Ollie Watkins, se volvió a acomodar para abrir el pie y la puso lejos del arquero belga para establecer el 2-1 definitivo. Antes, un error de Cash le permitió al brasileño Mateus Cunha igualar transitoriamente.

De esta manera, Aston Villa alcanzó siete victorias seguidas por primera vez en la historia de la Premier League. Los Villanos ganaron nada menos que 16 de sus últimos 18 partidos (los otros dos fueron derrota) en todas las competiciones y olvidaron un mal arranque de liga inglesa para seguir prendidos al tercer lugar, actualmente con 36 unidades, en puestos de Champions League y a tres puntos del líder Arsenal.