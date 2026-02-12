El Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén, informó que el próximo viernes 13 de febrero realizarán una tala de árboles en la traza de la obra de pavimentación de la ruta provincial 60, entre el fin de pavimento y el límite con Chile.

Debido a los trabajos programados, que forman parte de las intervenciones necesarias para avanzar con la obra, se solicita a los usuarios transitar con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de seguridad.

Las tareas podrían ocasionar cortes intermitentes o interrupciones momentáneas del tránsito, afectando la normal circulación vehicular.

La pavimentación de la ruta provincial 60 se desarrolla desde el portal de acceso al Parque Nacional Lanín hasta el paso internacional Mamuil Malal, en un tramo de 12,24 kilómetros. La obra presenta actualmente un avance de más de 24% y contempla, además del asfaltado, la ejecución de alcantarillas y demás obras de arte necesarias.

Este proyecto que forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados, fortaleciendo la conectividad turística y la integración con Chile.

La obra forma parte del ambicioso plan de obras que impulsa el gobierno provincial para mejorar la accesibilidad a los destinos neuquinos, priorizando la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, que fortalece el turismo y la seguridad vial.

Por cualquier consulta en caso de dirigirse hacia la zona, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942 572138. Los fines de semana y feriados el horario es de 8 a 12.