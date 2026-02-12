El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, expresó este jueves su acuerdo con la iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años, durante la sesión legislativa en la Cámara de Diputados.

No obstante, Pichetto advirtió que el Gobierno nacional podría no destinar los recursos necesarios para cumplir con la ley, calificando los fondos previstos en el Presupuesto 2026 como “insignificantes”. Según indicó, el metro cuadrado de construcción para encierro alcanza cerca de 7.000 dólares, lo que dificulta la creación de los establecimientos requeridos.

Necesidad de cláusulas especiales y coordinación con provincias

Pichetto sostuvo que la ley debería incluir una cláusula especial para garantizar que las provincias puedan aplicarla cuando se encuentren dadas las condiciones y se hayan construido los centros para menores infractores.

“Estamos frente a un viejo debate que reaparece en Argentina, similar a la Reforma Laboral que surge cada vez que hay un gobierno no peronista”, explicó el diputado.

Medida de efecto político

En sus declaraciones, Pichetto consideró que la iniciativa responde más a intereses políticos que a un plan efectivo de seguridad: “Estas son medidas de efecto que sirven para el lucimiento de determinados senadores o ex ministras, como Patricia Bullrich”, señaló, en referencia a sectores que buscan posicionarse en el debate público.

Según el legislador, algunos actores políticos presionan por reducir aún más la edad, a 13 o 10 años, para ganar apoyo entre sectores más conservadores y promover un discurso de “facilidad en la respuesta penal”.