Domingo 01 de Febrero, Neuquén, Argentina
Básquet Femenino

Festejo de Biguá, tropezón de Independiente en el Ruca Che

En la doble fecha de sábado, las verdes cerraron la ventana con triunfo, mientras que Independiente pagó caro sus errores defensivos ante Berazategui.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 13:00
Biguá sumó dos triunfo seguidos como local

Nueva fecha de Liga Nacional Femenina con agridulce presentación de los equipos neuquinos como local. Biguá cerró la doble fecha con victoria y dejó atrás el flojo comienzo, mientras que Independiente no pudo en el Ruca che, cayó en un juego clave, y hoy buscará la recuperación en La Caldera.

Pasó la mala racha para las verdes en el Torneo Clausura, luego de cinco derrotas en fila, llegó el turno de jugar en Neuquén, dejando un positivo fin de semana que cerró con triunfo ante Rocamora por 73-64.

El equipo de Rubén Jaime volvió a mostrar dudas en la primera mitad, donde se fue abajo 29-35, pero en el complemento, de la mano de Agustina García, comenzó a levantar, quedando 48-50 en el tercero. En el último llegaron los triples en el equipo local de la mano de Javiera Campos en 2 oportunidades, Agustina García y la MVP Camila Gutiérrez (21 de valoración) en una oportunidad, pasó a ganar el partido 63 a 57 faltando poco para el cierre.

Berazategui se llevó una gran victoria desde Neuquén

Posteriormente, Independiente pagó muy caro la falta de respuestas ofensivas y defensivas del tercer cuarto, y cayó ante Berazategui por 58-65, en un juego que controlaba bien el equipo local, pero que con el correr de los minutos se secó ofensivamente, cerrando la primera mitad 38-33 para el elenco de Buenos Aires.

En el tercero, el ritmo fue impuso por las aurinegras, quienes sacaron diferencias con tres triples seguidos, y dejaron en 6 puntos a las rojas, cerrando 57-39 el cuarto. En el último reaccionó el equipo de Remolina después de quedar 20 abajo, pero no le dio el tiempo para una épica.

Ahora Independiente jugará hoy domingo 20hs ante Rocamora, en La Caldera por primera vez en la competencia, ante Rocamora.

