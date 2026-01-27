Gran comienzo de Independiente en el Toreo Clausura de la Liga Nacional Femenina. Las Rojitas lograron otro gran triunfo de visitante, esta vez frente a El Talar por 68-78, uno de los equipos que se armó para pelear, y se vuelve de Buenos Aires con dos triunfos en cuatro presentaciones.

Desde el comienzo, Independiente mostró lo bueno que viene realizando, logrando un rápido 12-5 en el tanteador. Con amor propio y empuje, y la venezolana Fajardo como bandera, las Aurinegras lograron emparejar. Si bien por largos pasajes el tanteador estaba en cifras cercanas, a El Talar todo le costaba y el juego fluía en el rojo. 18-16, y 37-35 al descanso para las locales.

En el complemento, con mucha calma y buscando lanzamientos oportunos de tres puntos de Torres, Ibarra y Tell, Independiente logró despegarse en el parcial y supo aguantar los intento local. Lo dio vuelta en el tercero 53-57, y lo liquidó en el último con parcial de 15-21.

Martina Torres se volvió pieza clave en el equipo neuquino con su llegada, dando soluciones en ataque

Gran actuación de Laila Raviolo, autora de 24 puntos 6 rebotes y 7 asistencias, más Martina Torres con 22 puntos y 18 rebotes, para una valoración de 35. En el local sobresalió Estefani Fajardo con 19 puntos y 16 recobres.

con este panorama, el equipo que dirige Marcelo Remolina quedó con racha de tres triunfo (debut ante Florida de local) y dos derrotas. en los cutro cotejos de visitante, consechó dos victorias: 70-72 vs Lanús y 68-78 vs El Talar; y dos derrotas: 76-54 ante Ferro, y 84-62 vs Obras.

Ahora para las rojas se viene tres fechas seguidas de local: el viernes 30 ante Tomás Rocamora 21.30hs, mientras que el sábado, mismo horario, se verá las caras con Berazategui. Ambos cotejos en el Ruca che.