Martes 27 de Enero, Neuquén, Argentina
LIGA NACIONAL FEMENINA

Triunfazo de Independiente ante El Talar en el cierre de su gira por Buenos Aires

Las Rojas le ganaron a uno de los equipos candidatos de la Conferencia Sur. Redondeando un gran partido, lograron cerrar la semana con un saldo más que positivo.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 27 de enero de 2026 a las 12:17
Las rojitas jugaron un gran partido y vuelven con dos victorias desde Buenos Aires

Gran comienzo de Independiente en el Toreo Clausura de la Liga Nacional Femenina. Las Rojitas lograron otro gran triunfo de visitante, esta vez  frente a El Talar por 68-78, uno de los equipos que se armó para pelear, y se vuelve de Buenos Aires con dos triunfos en cuatro presentaciones.

Desde el comienzo, Independiente mostró lo bueno que viene realizando, logrando un rápido 12-5 en el tanteador. Con amor propio y empuje, y la venezolana Fajardo como bandera, las Aurinegras lograron emparejar. Si bien por largos pasajes el tanteador estaba en cifras cercanas, a El Talar todo le costaba y el juego fluía en el rojo. 18-16, y 37-35 al descanso para las locales.

En el complemento, con mucha calma y buscando lanzamientos oportunos de tres puntos de Torres, Ibarra y Tell, Independiente logró despegarse en el parcial y supo aguantar los intento local. Lo dio vuelta en el tercero 53-57, y lo liquidó en el último con parcial de 15-21.

Martina Torres se volvió pieza clave en el equipo neuquino con su llegada, dando soluciones en ataque

Gran actuación de Laila Raviolo, autora de 24 puntos 6 rebotes y 7 asistencias, más Martina Torres con 22 puntos y 18 rebotes, para una valoración de 35. En el local sobresalió Estefani Fajardo con 19 puntos y 16 recobres.

con este panorama, el equipo que dirige Marcelo Remolina quedó con racha de tres triunfo (debut ante Florida de local) y dos derrotas. en los cutro cotejos de visitante, consechó dos victorias: 70-72 vs Lanús y 68-78 vs El Talar; y dos derrotas: 76-54 ante Ferro, y 84-62 vs Obras.

Ahora para las rojas se viene tres fechas seguidas de local: el viernes 30 ante Tomás Rocamora 21.30hs, mientras que el sábado, mismo horario, se verá las caras con Berazategui.  Ambos cotejos en el Ruca che.

