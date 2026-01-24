Fue un fin del 2025 y un comienzo de año que transita sus primeros días, con muchos anuncios de parte de la dirigencia de Atlético Regina, primero sacudió el mercado de pases, cuando confirmó en sus redes sociales la incorporación del base Ignacio "Nacho" Claris para el plantel que jugará desde febrero la Liga Federal 2026 de basquetbol.

Pero no todo quedó ahí, ya que siguió sumando jugadores. Sumó a el exprimentado César Matías Lavoratornuovo, 34 años (12 de agosto de 1981) con pasado en Atenas de Carmen de Patagones, La Unión de Colón (Entre Ríos), Deportivo Madryn y San Isidro de San Francisco (Córdoba).

También se confirmó el retorno a la institución del pivot chaqueño Germán Frencia, la incorporación desde Independiente de Tandil de Francisco Ullúa, la llegada del juvenil, Franco Herbik con pasado en Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Deportivo Viedma, Del Progreso de General Roca y su último paso en El Biguá de Neuquén capital donde jugó el Torneo Pre Federal 2025.

Y en redes sociales se viralizó otro arribo, el de ala pivot, Santino Culasso, ex El Trébol en la Liga Federal 2023, Ameghino de Villa María, en Liga Argentina en 2024 y en Tala de San Francisco en la del año pasado, todos clubes de la provincia de Córdoba.

Las únicas fichas mayores que seguirán respecto al PreFederal 2025 son Manuel Navarro y Martin Fagotti, que continuarán en el plantel y renovaron su vínculo.

El Albo con sus caras nuevas ya arrancó la pretemporada

El Albo ya dio inicio a la pretemporada en su gimnasio "La Calderita" sobre calle Rivadavia en "La Perla del Valle" bajo las órdenes del cuerpo técnico comandado por Juan Zavala, el entrerriano Gustavo Esteybar y Simón Liberati. En tanto, Gastón "Manchita" González, seguirá siendo el jefe de equipo.

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, por ahora están confirmados que , lo jugarán, Pérfora de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos, Club Plottier de la ciudad homónima y Petrolero Argentino de Plaza Huincul.