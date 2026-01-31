La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza a mostrar lar armas de las diferentes escuderías. La pista de Barcelona- Cataluña, arrojó los primeros resultados para los equipos, que buscan no solo adaptarse a los nuevos autos, sino también al nuevo reglamento. Franco Colapinto giró dos días, y dejó buenos números.

Los números, en esta oportunidad, no son tan importantes para las escuderías que dijeron presente. El intento de adaptación de los pilotos y los equipos, a las nuevas monoplazas, que serán 50% híbridos, fue el primer punto de la primera sesión, de las tres que hay planificadas.” Esta semana se ha dedicado principalmente a repasar los sistemas y procedimientos y a familiarizarse con el coche, no solo para el equipo, sino también para los pilotos”, dijo Steve Nielsen, Director general de Alpine. Quien agregó “Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Dudo mucho que muchos equipos hayan mostrado sus cartas o hayan hecho pruebas competitivas reales”.

En la pista, la escudería Alpine realizó un total de 349 vueltas (1625 kilómetros recorridos) Franco Colapinto dio 118 giros, y Pierre Gasly 231. El francés fue el corredor que más estuvo en pista con 164 vueltas y un mejor tiempo de 1:17.707.

Los más rápidos en total fueron Hamilton quien firmó el giro más veloz de toda la semana el viernes con 1:16.348. Norris (1:16.594), Leclerc (1:16.653) y Piastri (1:17.446).

En relación a escuderías, Mercedes fue quien más vueltas acumuló a lo largo de la semana (500), seguido por Ferrari (437), Haas (390), Alpine (349), Racing Bulls (321), Red Bull Racing (303), McLaren (287), Audi (240), Cadillac (164) y Aston Martin (64).

La Fórmula 1 sigue con su preparación. Ahora se vienen dos pruebas importantes de cara al debut de marzo en Australia. Baréin será el escenario, donde giraran primero del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, y se repetirá del 18 al 20 en los mismos horarios.