Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Impactante

La terrible lesión de Jimmy Butler que terminó su temporada en la NBA

Una de las estrellas de Golden State Warriors se dobló mal la rodilla derecha en el encuentro ante Miami Heat y debió salir de la cancha asistido. Más tarde, los estudios confirmaron la lesión que terminó con su temporada.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 20 de enero de 2026 a las 20:12
Seria lesión de Jimmy Butler, se confirmó rotura de ligamento y fin de temporada

El basquetbolista Jimmy Butler, una de las figuras de los Golden State Warriors, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera se terminó su temporada en la NBA. El jugador se lesionó durante el tercer cuarto del partido donde estaba enfrentando a su ex equipo, Miami Heat, y que ganaron los Warriors, 135 a 112. Tras dejar la cancha, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la gravedad de su lesión.

El momento de la lesión de Butler 

Golden State, el equipo liderado por Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, y lucha por clasificar directamente a los playoffs. La lesión de Butler, All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, y que esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido, complica las chances de una nueva conquista para los de la Bahía. Su última gran actuación había sido el jueves, con 32 puntos, en la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.

