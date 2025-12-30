El mercado se mueve en Núñez y Marcelo Gallardo no pierde tiempo. Con el plantel ya de regreso a los entrenamientos, el River que empieza a tomar forma para 2026 suma movimientos que no llegan desde afuera, pero que refuerzan puertas adentro. Dos futbolistas vuelven de sus préstamos y tendrán lugar en el River 2.0 que imagina el Muñeco: Tomás Galván y Ezequiel Centurión.

El caso de Galván es una apuesta clara del entrenador. Tras su paso por Vélez, donde disputó 27 partidos, convirtió cuatro goles y entregó una asistencia durante 2025, el enganche de 25 años regresará al club y será tenido en cuenta. En Liniers pretendían renovar el préstamo, pero no estaban en condiciones de ejecutar la opción de compra fijada en 1.600.000 dólares. River rechazó la propuesta y decidió repatriarlo.

La decisión fue directa de Gallardo, conforme con el rendimiento del futbolista surgido de Inferiores y convencido de que puede aportar variantes en la mitad de la cancha. Salvo que aparezca una oferta de venta que seduzca a la dirigencia, Galván viajará a la pretemporada en San Martín de los Andes y comenzará los trabajos más exigentes el 3 de enero, con la mirada puesta en el debut ante Barracas Central.

El otro regreso es el de Ezequiel Centurión. El arquero vuelve tras su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue campeón de la Copa Argentina y sumó rodaje. Ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, quien busca continuidad en otro club, el cuerpo técnico lo eligió para ocupar el rol de segundo arquero detrás de Franco Armani.

Si bien su intención era ser titular, algo que podía lograr en Mendoza incluso con participación en la Copa Libertadores, desde River se comunicaron con él para convencerlo de quedarse y asumir el desafío de ser una pieza clave de recambio. Gallardo lo considera confiable y con margen de crecimiento.

Así, sin estridencias pero con decisiones firmes, el Muñeco empieza a delinear su nuevo River. Con caras conocidas, regresos estratégicos y un plantel que vuelve a ponerse en marcha, Núñez ya palpita la versión 2026 del Millonario.