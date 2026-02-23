El Gobierno de Río Negro decidió estirar el plazo para el Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario. El nuevo vencimiento será el 13 de marzo, lo que les da tres semanas más a los contribuyentes que quieran congelar el valor del año, evitar actualizaciones mensuales y acceder a un descuento de hasta el 20%.

La medida se oficializó este 19 de febrero y responde, según explicaron desde la Agencia de Recaudación Tributaria, a la gran cantidad de consultas registradas en los últimos días. Muchos contribuyentes no llegaban a resolver dudas ni a concretar el trámite dentro del plazo original.

“El volumen de consultas fue muy alto y entendimos que muchos pagos no iban a poder realizarse. Por eso decidimos prorrogar el vencimiento tres semanas más”, explicó el director ejecutivo del organismo, Alejandro Palmieri. Así, quienes quieran aprovechar el beneficio tendrán tiempo hasta el viernes 13 de marzo.

Pero ¿qué implica el Pago Anual? Básicamente, permite adelantar las 12 cuotas del año de una sola vez. De esa manera, el contribuyente evita las actualizaciones mensuales y asegura un descuento de hasta el 20%, siempre que no registre deuda o la tenga regularizada al 31 de diciembre de 2025.

Además, sigue vigente la posibilidad de financiar el monto en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia. También se mantienen habilitados todos los medios de pago electrónicos disponibles en la plataforma oficial.

Desde el Gobierno remarcaron que las boletas actualizadas con la nueva fecha de vencimiento ya pueden descargarse en el sitio web de la Agencia de Recaudación Tributaria. Allí también se puede realizar el pago de manera online, sin necesidad de concurrir a oficinas.