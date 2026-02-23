Momentos de preocupación se vivieron durante la tarde del domingo en Villa La Angostura, cuando una mujer que realizaba una caminata en inmediaciones del Lago Espejo Grande no lograba regresar ni responder a los intentos de contacto de su familia. La situación activó un operativo policial que terminó con un desenlace positivo pocas horas después.

El alerta llegó a la Comisaría 28°, luego de que un familiar informara que no podía comunicarse con la excursionista, quien había salido por la mañana a recorrer el sector costero del lago. Ante la posibilidad de que se encontrara extraviada, las autoridades dispusieron de inmediato un despliegue de búsqueda en la zona.

Rastrillajes y averiguaciones simultáneas

El procedimiento se organizó en dos frentes. Mientras un grupo de efectivos inició recorridas y rastrillajes por senderos, sectores boscosos y áreas cercanas al espejo de agua, otro equipo policial se dirigió al alojamiento donde estaba registrada la mujer para reconstruir sus movimientos.

Allí confirmaron que había salido sola a realizar una excursión y que no contaba con movilidad propia, lo que reforzó la hipótesis de una posible desorientación en el circuito natural.

El hallazgo en el bosque

Minutos más tarde, durante uno de los recorridos, los uniformados lograron ubicar a la mujer entre la vegetación del bosque cercano al lago. Según se constató, se había desorientado y no lograba encontrar el camino de regreso.

A pesar del susto y las horas de incertidumbre, la excursionista fue hallada en buen estado general y no necesitó asistencia médica.

El operativo concluyó con éxito y volvió a poner en evidencia la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de situaciones, especialmente en zonas naturales donde los senderos pueden generar confusión para quienes no conocen el terreno.