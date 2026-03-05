Un camión de gran porte quedó cruzado en medio de la Ruta Provincial 7, a la altura del Dique Ballester, después de que el GPS lo guiara por un tramo no habilitado para ese tipo de vehículos.

Cuando el conductor advirtió que no era una vía apta, intentó girar en U para retomar el sentido de circulación. En esa maniobra, el largo del semi y la diferencia de altura entre el asfalto y la banquina hicieron que quedara trabado y atravesado sobre la calzada.

El hecho ocurrió durante la madrugada y el camión fue retirado a primera hora con la asistencia de otro vehículo de gran porte.

Una decisión que bloqueó la ruta

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el chofer habría seguido las indicaciones del GPS y terminó en un sector no apto para realizar esa maniobra con un vehículo de gran porte. Al intentar retomar el sentido de circulación, el largo del semi y el desnivel del asfalto lo dejaron inmovilizado, ocupando gran parte de la calzada.

El riesgo fue inmediato: un camión atravesado en plena ruta, en horario nocturno, reduce la visibilidad y multiplica las posibilidades de un choque.

“Es muy común y pasa a diario”

El subcomisario César Orlando Tinte, de la Policía Caminera de Río Negro, explicó a Mejor Informado que este tipo de situaciones se repite con frecuencia.

“Es muy común y pasa a diario con los camiones. Según la información recolectada se habría guiado por el GPS y el GPS si no coloca que circula en camión lo envía para esa ruta, y no tienen en cuenta la señalización. Por eso es que por lo general pasa esto, y bueno intento retornar y quedo trabado con la cinta asfáltica por el largo del semi. Pero a primera hora ya lo habían auxiliado”, indicó.

Auxilio y advertencia

A primera hora de este jueves otro vehículo de gran porte logró asistir al camión y retirarlo del lugar. La circulación se normalizó, pero el episodio volvió a dejar en evidencia un problema que se repite: conductores que confían exclusivamente en el GPS sin atender la señalización específica para transporte pesado.

En un tramo estratégico como el de la Ruta 7, cualquier maniobra indebida puede transformarse en una amenaza para decenas de automovilistas. Esta vez no hubo heridos, pero la postal de un semi cruzado en plena madrugada reaviva la inquietud sobre la seguridad vial en la región.