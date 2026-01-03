Culminó la fase de grupos de la United Cup para el equipo Argentino. Por la segunda fecha de la competencia, el equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez cayó ante Estados Unidos, campeón defensor, por 2-1, y se aseguró el segundo puesto de su zona, a la expectativa si podrá clasificar a cuartos de final.

Luego de la resonante victoria frente a España en el debut, Argentina se midió ante los campeones defensores en una serie que comenzó de la mejor forma, ya que Sebastián Báez logró el primer punto superando por 4-6, 7-5 y 6-4 a Taylor Fritz, N°6, en dos horas y 35 minutos de juego.

Para el 45 del mundo, fue un gran triunfo ya que llegaba con una racha de 0-17 ante un Top 20 en cancha dura, y fue la segunda vez que supera a un Top 10 (en el 2022 le ganó a Rublev n° 8).

Posteriormente, Coco Gauff mostró todo su potencial e hizo valer su top 3 del mundo. Primero doblegó a Solana Sierra (6-1 y 6-1) y, a continuación, en el dobles con Christian Harrison vs. María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi (6-4 y 6-1). Dejando la serie 2-1 a favor de Estados Unidos.

Argentina esperará para saber si logra clasificar a cuartos de final

Con estos resultados, Argentina se asegura el 2do puesto del grupo, y a la espera de lo que pase en la última fecha. Para clasificar primero necesita que España supere a Estados Unidos. Por otro lado, si los norteamericanos superan a los europeos, los sudamericanos quedarán en segundo lugar y a la espera de cómo se definen los otros grupos en las zonas de Perth: Suiza, Francia e Italia (GC) y Grecia, Japón y Reino Unido (GE), donde clasifican el 1° de cada uno, y el mejor segundo a cuartos de final.

En la cuarta disputa del novedoso certamen entre seleccionados, Argentina buscará superar la fase de grupos por primera vez, habiendo caído en la primera instancia en 2023 y 2025. La competencia tiene como fin la preparación para el Abierto de Australia, primer grand slam de la temporada.