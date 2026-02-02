Con autoridad, y mostrando que en casa siempre es mejor, Independiente superó a Tomás Rocamora de Entre Ríos por 80- 56 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet. Las Rojas mostraron solidez desde el arranque, y siguen sumando triunfos en el inicio de la competencia.

Fue un domingo especial para el club capitalino, que debido a la reprogramación del día viernes, el juego con Rocamora se pasó para el domingo, y como el Ruca Che no estaba disponible, llegó la autorización desde la ADC para jugar dicho cotejo en La Caldera; Histórico escenario deportivo de la provincia, donde Independiente jugó sus dos periodos de Liga Nacional Masculina, y que esta vez debutó en su versión femenina.

Dentro de la cancha, el triunfo local fue sólido; ya en el primer cuarto la diferencia fue abultada por parte de las neuquinas, que mostraron con carácter, reponerse de la derrota del sábado. Martina Torres y Laila Raviolo mercaron el camino para el 22-9. En el segundo dos triples de Briones estiraron la diferencia a 21 y al descanso se fueron 41-23.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Remolina sostuvo la intensidad, rotó necesariamente el plantel, dándole minutos importantes a las juveniles, y confirmó su solidez en ambos aros, para dejar la victoria por 80-58.

La Caldera volvió a ser escenario de Liga Nacional luego de 16 años- Foto Pablo Chagumil

Martina Torres fue la figura con 24 puntos y 8 rebotes, Julieta Ibarra de la Vega dominó los tableros con 17 rebotes, Laila Raviolo sumó 13 puntos y en la visita se destacó Santina Cherot con 14 unidades.

La competencia sigue y el miércoles habrá duelo neuquino en el Ruca Che. Independiente se medirá con EL Biguá en otro juego determinante para ambos elencos, que muestran mejorías en su segunda competencia en la temporada.