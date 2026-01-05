La temporada 2026 de la Fórmula 1 toma color, principalmente para el equipo Alpine, quien espera tener un mejor año a base de mejoras en los autos. En un posteo en sus redes, mostró el rugir de su nuevo auto, que comandará Franco Colapinto.

Con el objetivo de volver a ser competitivo, la escudería francesa trabaja para la temporada 2026, que tendrá 24 fechas, y 11 equipos en competencia. La apuesta fuerte al cambio de reglamento, y el desarrollo del A526 con los nuevos motores y transmisión Mercedes, ya comienzan a mostrar lo que se viene. "A new era. A526 is alive" dice la publicación.

La nueva monoplaza combinará los tres puntos nuevos que le darán el salto de calidad para un Franco Colapinto, que fue presentado por primera vez como titular, luego de dos temporadas exigentes.

EL piloto argentino expresó en la previa que “Ser argentino y tener el apoyo de un país es increíble, los europeos no lo pueden creer porque están en todos los circuitos, están en todos lados”. Expresó a The Rolling Stone.

Para que este 2026 sea productivo, deberá adaptarse rápidamente al auto, muy distinto al de la temporada pasada, para rendir de igual forma que su compañero Pierre Gasly.

El 23 de enero será la presentación oficial el Alpine A526 en Barcelona. Posteriormente del 26 al 30, tendrá las primeras pruebas privadas a puerta cerradas en el circuito de la localidad catalana. Posteriormente se harán dos entrenamientos más pero en Bahréin, del 11 al 13 y 18 al 20 de Febrero.