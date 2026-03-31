El Mundial 2026 va tomando forma y hoy se definirá uno de los seis boletos pendientes. Italia visita a Bosnia buscando asegurar uno de los lugares mundialistas que otorga el Repechaje UEFA. La Azzurra tiene una dura visita al estadio Bilino Polje, donde enfrentará el frío extremo y nieve con el objetivo de superar a los balcánicos y meterse nuevamente en una Copa del Mundo luego de dos fracasos consecutivos. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+. Por ahora, es victoria de Italia por 1-0.

Error bosnio, golazo italiano

La Nazionale se puso en ventaja a los 14 minutos de juego aprovechando un regalo del fondo rival que retrató en un tanto de gran calidad. Una mala salida del arquero Nikola Vasilj le quedó a Nicolò Barella, que rápidamente habilitó la llegada de un Moise Kean que, de primera, la colgó del ángulo izquierdo del arco para darle la victoria parcial a Italia, que se mete en la Copa del Mundo.

Formaciones

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Memic, Tarik Muharemović, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Dedic, Ivan Sunjić, Ivan Basić; Ermedin Demirović, Edin Dzeko y Esmir Bajraktarević. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicoló Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso

Estadio: Bilino Polje.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

La previa

La Azzurra visitará un contexto hostil en la ciudad de Zenica, ubicada a 70 kilómetros al norte de Sarajevo, la capital del país, donde el clima ya complicó al plantel comandado por Gennaro Gattuso, que tuvo que retrasar un día su cronograma producto de la nieve, la lluvia y el frío que castigan a Bosnia. Es por esto que llegarán al estadio Bilino Polje sin tiempo más que para un breve reconocimiento del campo de juego.

Por su parte, Los Dragones llegan con la ilusión intacta: el estadio en el que recibirán a Italia tiene capacidad para 15.600 personas y la selección se mantuvo invicta entre 1995 y 2006 antes de la posterior mudanza a Sarajevo. Bosnia viene de eliminar a Gales por penales después de un gol agónico de Edin Džeko para igualar la contienda en tiempo regular. En la tanda, el arquero Nikola Vasilj fue el héroe al atajar dos tiros para que la selección balcánica selle el 4-2 en la tanda y acceda a este duelo decisivo.

Bilino Polje, el estadio donde Bosnia recibirá a Italia.

Bosnia, por el gran golpe

La espectación de Los Dragones es total y así lo expresó el periodista bosnio Endin Causevic contó en Marca: “Muchos aficionados vendrán a Zenica aunque no tengan entrada... con la esperanza de comprar una en algún sitio. Las calles estarán abarrotadas porque este tipo de euforia y ambiente no se veía desde hace años", contó, advirtiendo sobre lo que significa el partido para el público, que pretende ver a su selección por segunda vez en la historia participando en un Mundial.