La Liga Deportiva Confluencia definió su campeón anual; Atlético Regina superó en los penales a La Amistad por 4-3, luego de igualar en 0, en la gran final de la competencia anual.

Los dos mejores equipos de la competencia, que también siguen carrera en el Regional Amateur, definieron al campeón de la temporada 2025, que tuvo una competencia anual de 42 partidos, donde también se definió quienes jugarán en la A y B en el próximo año.

partido sin grandes emocioens en los 90´- Foto Emanuel Gutierrez

Culminada la temporada, tanto Regina como La Amistad llegaron como líderes con 104 puntos, y debieron definir al campeón en una final desempate.

En casa de Unión Alem Progresista de Allen, se jugaron 90 minutos donde no se sacaron ventajas, y que con el correr de los minutos se fueron amigando de los penales.

Axel Franchelli tapó el definitorio y desató la alegría - Foto Emanuel Gutierrez

El cero no se movió y el campeón se definió desde el punto de penal; comenzó mejor Regina quien tuvo el tiro para definirlo, pero Rubén García falló y Garcés igualó la serie para el elenco de Cipolletti, quedando 3-3 y entrando al mata-mata. Cuando Regina se puso en ventaja en el séptimo, Axel Franchelli se terminó de volver figura, ya que había contenido uno en la serie de 5, le tapó el definitorio a Nicolás Figueroa para el 4-3 final.

Cuarto título de Atlético Regina en la Liga Deportiva Confluencia, luego de 9 años de sequía; y que ahora bajo el mando de Diego Napolitano, logró cerrar un gran año deportivo, líder y campeón de la competencia local, y en cuartos de final del Regional Amateur.