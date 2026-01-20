La Federación Argentina de Ski, Snowboard y Andinismo anunció la lista de atletas argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Entre ellos se encuentra la neuquina Nahiara Díaz en esquí de fondo, es de Caviahue, cumplirá 22 años el próximo domingo y en Beijing 2022 fue 83º en Sprint y 96º en 10 kilómetros clásico

El resto de los esquiadores, entre ellos varios rionegrinos, confirmados son Francesca Baruzzi, Nicole Begué y Tiziano Gravier en esquí alpino. Por su parte, Franco Dal Farra, la mencionada Nahiara Díaz, Agustina Groetzner y Mateo Sauma serán los representantes en esquí de fondo.

A esta lista está previsto que se una Verónica Ravenna, que aseguró una plaza en luge para sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno y será la única representante argentina en deportes de hielo. De esta manera, Argentina tendrá ocho deportistas, su mayor delegación para unos Juegos Olímpicos de Invierno desde Turín 2006, donde contó con once representantes.

Tres de los mencionados ya vivieron su primera experiencia olímpica en Beijing 2022, los representantes de San Carlos de Bariloche, Baruzzi, Dal Farra (abanderados en la Ceremonia de Apertura) y Díaz.

La representante de Caviahue participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Los confirmados

Francesca Barruzzi nació hace 28 años en San Carlos de Bariloche, Río Negro, y, además de Beijing (29º en Slalom Gigante; DNF Slalom; 29º en Súper Gigante), fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016 (10º Slalom; 18º Combinada; 28º Super G).

Nicole Begué tiene 20 años y es de Ushuaia, Tierra del Fuego, aunque nació en Miami. Su abuelo fundó el Cerro Castor, referencia para los amantes de este deporte en América del Sur, y su padre, Gastón Begué, fue dos veces olímpico: Albertville 1992 y Lillehammer 1994. Representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024 (6º en Súper Gigante y 12º en la combinada) y, de regreso, empezó a competir con los colores argentinos.

Tiziano Gravier es, quizás, el más conocido de la delegación por ser hijo de la modelo Valeria Mazza. Brilló en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 (7º en Súper Gigante), disputó tres Mundiales absolutos con 23 años, y está en el circuito de la Copa del Mundo.

Franco "El Tanito" Dal Farra, otro barilochense, de 27 años, es hijo y sobrino de atletas olímpicos, y antes de Beijing 2022 (65º en Equiatlon Masculino, 74º en Sprint estilo libre y 86º en 15k clásico) estuvo en Lillehammer 2016 (36º Country Cross Free, 42º Sprint Classic, 44º 10K Free).

"El Tanito" Dal Farra de Bariloche y la neuquina Díaz, volverán a estar en un Juego Olímpico de Invierno

Otros dos barilochenses son, Agustina Groetzner, de 22 años, acudió a Lausanne 2020 (46º en cross free, 54º en 5k clásico y 61º en sprint free), lidera del circuito sudamericano en pruebas de distancia y asistió a los últimos dos campeonatos Mundiales y Mateo Sauma, de 21 años, fue a Lausanne 2020 (66º en cross free, 72° en sprint masculino).

Finalmente, Ravenna, nacida en Capital Federal hace 27 años, vive en Canadá, donde descubrió el luge, el deporte más rápido de los Juegos Olímpicos de Invierno (descienden a unos 140 km/h). Fue a los de la Juventud Lillehammer 2016 (7º) antes de su doble experiencia absoluta: PyeongChang 2018 (24º con apenas 20 años) y (24º).

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina d'Ampezzo tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, mientras que los Juegos Paralímpicos se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo, donde también habrá otro neuquino, Enrique Plantey. Más de 3.500 atletas de 93 países competirán por 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas.

Habrá biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard.