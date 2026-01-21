En el segundo turno de la jornada en Champions League, el partido con más argentinos fue el triunfo por goleada de Liverpool por 3-0 ante Olympique de Marsella. Los Reds, con Alexis Mac Allister, sacaron adelante el duelo en su visita a Francia y con goles de Dominik Szoboszlai, Gerónimo Rulli, en contra, y Cody Gakpo cosecharon un triunfo que los consolida en entre los mejores ocho que clasifican directo a octavos de final. En el local estuvieron Rulli, Leonardo Balerdi (capitán) y Facundo Medina.

Olympique Marsella 0-3 Liverpool, los goles

En un primer tiempo complicado, los Reds encontraron la ventaja en una de las últimas acciones con un golazo de tiro libre. Szoboszlai se hizo cargo de un tiro libre y sorprendió a todos con una milimétrica ejecución por debajo de la barrera que se incrustó contra el poste izquierdo de Rulli para que los de Merseyside se vayan al descando arriba.

A veinte minutos del final, una acción completamente desafortunada iba a tener a Rulli como protagonista del segundo tanto de Liverpool. Un desborde por derecha de Jeremie Frimpong terminó en un centro del neerlandés que el arquero quiso despejar con el pie pero le dio en el taco y terminó metiéndose en su arco.

Sobre el final, en una de las últimas del encuentro, los ingleses liquidaron con una contra letal para sellar la goleada. Todo quedó entre futbolistas de Países Bajos: la manejó Ryan Gravenberch y asistió a Gakpo, quien saltó del banco de suplentes para liquidar el pleito con una muy buena definición a colocar que cerró la victoria de los de Arne Slot.

De esta manera, Liverpool depende de sí mismo para lograr la clasificación directa a octavos en la próxima jornada. Los Reds están cuartos con 15 puntos, solamente por detrás del líder Arsenal, del Bayern Múnich y Real Madrid, y una victoria como local en Anfield ante el Qarabag le asegurará el boleto entre los 16 mejores equipos de la Champions.