¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 16 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Este sábado

Loncopué será sede de una clínica de pesca con mosca

La actividad se realizará este sábado en el camping municipal y estará enfocada en técnicas de atado y lanzamiento. La propuesta es organizada por la secretaría de Deportes en conjunto con el municipio.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 15:23
PUBLICIDAD
Habrá una Clínica de pesca con mosca en Loncopué

La localidad neuquina de Loncopué será sede de una clínica de pesca con mosca que se desarrollará el sábado 17 de enero, de 10 a 17, en el camping municipal. La actividad es parte de una propuesta que promueve la formación deportiva, el contacto con la naturaleza y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Esta clínica es organizada por la secretaría de Deportes -dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura- en conjunto con el municipio local, como parte de las acciones que buscan fortalecer las disciplinas deportivas vinculadas al entorno natural y fomentar espacios de aprendizaje y práctica para la comunidad.

Durante la jornada se abordarán técnicas avanzadas de pesca con mosca, con especial énfasis en el atado y lanzamiento. El contenido incluirá lanzamientos con viento desde diferentes ángulos, correcciones aéreas, técnicas para lograr una deriva natural y lanzamiento con shooting, brindando herramientas prácticas para mejorar el desempeño en esta disciplina.

Para más información, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 299-6598684.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD