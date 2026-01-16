La localidad neuquina de Loncopué será sede de una clínica de pesca con mosca que se desarrollará el sábado 17 de enero, de 10 a 17, en el camping municipal. La actividad es parte de una propuesta que promueve la formación deportiva, el contacto con la naturaleza y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Esta clínica es organizada por la secretaría de Deportes -dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura- en conjunto con el municipio local, como parte de las acciones que buscan fortalecer las disciplinas deportivas vinculadas al entorno natural y fomentar espacios de aprendizaje y práctica para la comunidad.

Durante la jornada se abordarán técnicas avanzadas de pesca con mosca, con especial énfasis en el atado y lanzamiento. El contenido incluirá lanzamientos con viento desde diferentes ángulos, correcciones aéreas, técnicas para lograr una deriva natural y lanzamiento con shooting, brindando herramientas prácticas para mejorar el desempeño en esta disciplina.

Para más información, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 299-6598684.