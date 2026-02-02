El período de inscripción para las carreras de la Universidad Nacional del Comahue sigue en marcha, con un total de 6.645 inscriptos hasta el momento. A pesar de que aún no se procesaron los datos de las inscripciones en las Facultades de Ingeniería e Informática, que abrieron su registro este mes, más del 20% de los aspirantes ya completaron el trámite correspondiente. El plazo para anotarse se extiende hasta fines de febrero.

Este año, las Facultades de Ingeniería e Informática implementaron un sistema de inscripción online a través de la web, que permite a los aspirantes realizar todo el proceso de inscripción y entrega de documentación durante febrero. Esta medida responde a la reciente actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, cuyo objetivo es optimizar tanto la gestión administrativa como académica en estas dos unidades.

Los interesados pueden consultar la oferta académica, los requisitos específicos de cada carrera, y las fechas importantes directamente en el sitio web oficial de ingreso de la universidad. A través de un buscador, los aspirantes encontrarán información detallada sobre las modalidades de cursado (presencial, mixta o virtual), cronogramas y las orientaciones para completar su inscripción de manera correcta.

El año pasado, 9.982 nuevos inscriptos se registraron en la Universidad Nacional del Comahue, según la Síntesis Estadística elaborada por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional. Se espera que la cifra de inscripciones para el ciclo 2026 siga creciendo en las próximas semanas, a medida que se acerque el cierre del período de inscripción.

En la Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro decidió extender el plazo para la preinscripción a algunas de sus carreras, luego de mantener abiertas las inscripciones desde septiembre de 2025 hasta el 30 de enero. El proceso continuará siendo completamente virtual, permitiendo a los interesados completar su inscripción desde la comodidad de su hogar.

Sede Atlántica

Hasta el 8 de febrero

Ingeniería Agronómica

Licenciatura en Comunicación Social

Licenciatura en Ciencias del Ambiente

Licenciatura en Sistemas

Tecnicatura Universitaria en Deportes

Tecnicatura Universitaria en Contenidos en Comunicación

Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo

Licenciatura en Educación (Ciclo de Complementación)

Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Complementación)

Licenciatura en Educación Primaria (Ciclo de Complementación)

Licenciatura en Educación Física y Deportes (Ciclo de Complementación)

Hasta el 17 de febrero

Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas (Ciclo de Complementación)

Sede Alto Valle-Valle Medio

Hasta el 11 de febrero

Profesorado en Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología

Profesorado en Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química

Sede Andina

Hasta el 12 de febrero

Licenciatura en Agroecología

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería en Computación

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Telecomunicaciones

Licenciatura en Arte Dramático

Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Hotelería

Licenciatura en Letras

Licenciatura en Turismo

Profesorado en Antropología

Profesorado en Física

Profesorado en Química

Profesorado en Lengua y Literatura

Profesorado en Teatro

Tecnicatura en Viveros

Hasta el 20 de febrero

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual (Ciclo de Complementación)

Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias (Ciclo de Complementación)

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea, a través del sitio web oficial de la UNRN (unrn.edu.ar). En este portal, los interesados pueden acceder a toda la información sobre las carreras ofrecidas, los requisitos de inscripción, los títulos intermedios que algunas carreras brindan y detalles sobre el curso de ingreso obligatorio, que deberá completarse tras la inscripción.